PIAP: podrían reforzar las protestas sobre la Ruta 22 en Arroyito

Las medidas de fuerza se extenderán durante toda la semana y podrían endurecerse. Reclaman salarios completos y definiciones sobre el futuro de la planta.

Los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada ( PIAP ) llevan adelante medidas de fuerza que generan importantes complicaciones en el tránsito sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura de Arroyito. La protesta, impulsada por ATE Seccional Senillosa , se mantendrá durante toda la semana y no se descarta que las acciones se endurezcan en los próximos días si no hay respuestas de las autoridades.

La manifestación se desarrolla desde este lunes en un sector clave de la Ruta 22 , uno de los corredores viales más transitados de la provincia del Neuquén. La presencia de trabajadores sobre la calzada y las banquinas provoca reducción de carriles , demoras prolongadas y circulación intermitente, especialmente en horarios de mayor tránsito. Automovilistas y transportistas deben circular con extrema precaución y prever tiempos de viaje más extensos.

Las acciones continuarán, al menos, hasta el viernes inclusive . Desde el gremio adelantaron que el objetivo es visibilizar un conflicto que lleva años sin resolverse y que actualmente atraviesa un momento crítico . “Estamos realizando una medida de acción directa nuevamente, visibilizando la situación real que estamos atravesando en la planta ya hace muchos años, pero hoy estamos en una situación crítica”, explicó J onathan Valenzuela, secretario general de ATE, seccional Senillosa , en el móvil de LU5 .

Según detalló el dirigente sindical, el reclamo apunta tanto al gobierno de la provincia del Neuquén como a la Nación, en particular a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), de la que depende la PIAP. Entre los principales puntos planteados se encuentra la falta de definiciones sobre la firma de un contrato que permita garantizar el mantenimiento de la planta y avanzar hacia una futura reactivación productiva.

Protesta trabajadores de PIAP

“Estamos con expectativa por la firma del contrato para poder seguir haciendo el mantenimiento en planta y, obviamente, la futura producción de agua pesada”, señaló Valenzuela. La incertidumbre sobre el futuro operativo de la PIAP genera preocupación entre los trabajadores, que advierten sobre el deterioro progresivo de una planta considerada estratégica para el sector nuclear argentino.

Sueldos en cuotas

Otro de los ejes centrales del conflicto es la situación salarial. Desde ATE denunciaron que, una vez más, los sueldos fueron abonados de manera parcial. “Este mes nuevamente el salario ha sido pagado en cuotas. Se ha pagado una cuota y estamos expectantes a que se pague la totalidad de lo que resta”, indicaron desde el sindicato. La falta de previsibilidad en el cobro de los haberes profundiza el malestar y refuerza la decisión de sostener las medidas de fuerza.

Las protestas se realizan de manera conjunta entre ATE seccional Senillosa, Arroyito y El Chocón, junto con la junta interna del gremio en la PIAP. La modalidad elegida busca garantizar visibilidad pública sin descartar un endurecimiento de las acciones si el conflicto no encuentra respuestas concretas en el corto plazo.

Protesta trabajadores de PIAP (2)

Desde el gremio advirtieron que las medidas continuarán durante toda la semana laboral y que el escenario podría agravarse si no se avanza en soluciones de fondo. En ese contexto, recomiendan a los automovilistas mantenerse informados sobre el estado del tránsito, utilizar rutas alternativas cuando sea posible y circular con extrema precaución por el sector de Arroyito.