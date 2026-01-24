Un asesino condenado por perseguir y matar a balazos podría volver a la calle antes de cumplir la pena

El sujeto que tenía una pena de 12 años de prisión, lleva poco más de cinco años, y se encuentra muy cerca de obtener salidas transitorias.

Un asesino condenado a 12 años de prisión logró reducir casi dos años de su sentencia y ya está en condiciones de acceder a las salidas transitorias . Así lo pedirá la próxima semana y hay una gran posibilidad de que se le otorguen. De quién se trata.

Según pudo conocer LM Neuquén , el condenado en cuestión es Julio César Alvear , quien fue condenado en 2021 por el crimen de Hugo Ariel Dupont, a quien persiguió y mató de varios disparos la tarde del 23 de agosto de 2020 en la Toma 7 de Mayo.

En diciembre de 2021, Alvear fue sentenciado a la pena efectiva de 12 años y 6 meses de prisión por el homicidio, pero como muchos privados de la libertad, que una vez tras las rejas pasan a contar con bastante tiempo libre y no ven la hora de volver a pisar la calle, el asesino se puso rápidamente a estudiar. Esto lo hizo en el marco de lo previsto por la Ley 24.660.

Así, en estos últimos años, hizo cuanto curso pudo y logró reducir 20 meses de su sentencia, el máximo previsto por la ley. Es decir, casi 2 años enteros.

Aunque aún le quedan varios años más para terminar de purgar su pena, lo cierto es que con esa reducción y el tiempo transcurrido, Alvear llegó a la mitad de su condena en marzo de 2025, lo que lo habilitó a pedir las primeras salidas transitorias.

Además, LM Neuquén pudo saber que los informes criminológicos que se le practicaron intramuros lo tienen con buen concepto y dictaminaron de manera favorable, lo que también se suma a su favor para pedir el beneficio.

La audiencia para hacer el pedido ante la jueza Raquel Gass estaba dispuesta para esta semana, pero por la ausencia de un testigo clave, se terminó postergando. La defensa oficial pedirá para el condenado, en principio, una salida de ocho horas al mes.

Cabe destacar que Alvear, si le es otorgado el beneficio, podrá salir por su cuenta de la unidad, aunque hay ciertas pautas a cumplir: deberá informar el domicilio en el que permanecerá durante el tiempo fuera del penal y una persona que será su referente. La Policía controlará con rondines que el condenado permanece en la vivienda indicada.

Una vez transcurrido el tiempo, deberá regresar por sus propios medios a la U11 en el horario pactado. De no cumplir con alguno de estos puntos, se le revocará el beneficio y le será más difícil conseguirlo nuevamente a futuro. La próxima semana, se debatirá si se le otorga el beneficio al asesino.

El crimen de Hugo Dupont

El homicidio de Hugo Ariel Dupont tuvo lugar el domingo 23 de agosto del 2020, alrededor de las 16:30. Dupont se retiraba de una iglesia en la que se festejaba el Día del Niño, cuando Alvear llegó al lugar y comenzó a perseguirlo. Según se pudo constatar a partir de la investigación de la fiscalía y la Policía, el condenado efectuó al menos 9 disparos, cuatro de los cuales impactaron en el cuerpo de la víctima y le provocaron la muerte.

El juicio se realizó entre fines de mayo y principios de junio del 2021. El tribunal integrado por las juezas Estefanía Sauli y Carina Álvarez y el juez Fernando Zvilling declaró a Alvear penalmente responsable por el delito de homicidio agravado por el uso arma de fuego.

“Demostró el absoluto desprecio respecto de la vida de alguien que junto a su familia había acudido al encuentro religioso”, detalló la fiscal María Eugenia Titanti durante el juicio de cesura en diciembre de 2021, y resaltó que Alvear “persiguió a la víctima durante dos cuadras, con un arma de fuego cargada y efectuó disparos”. Había pedido una condena de 13 años y 6 meses de prisión efectiva, aunque los jueces le aplicaron una menor.

La defensa, por su parte, pidió 10 años y 8 meses de prisión, el mínimo previsto para el delito por el que fue condenado. El tribunal consideró que la fiscalía pudo acreditar en el debate dos agravantes: la naturaleza de la acción y los medios utilizados para delinquir. En el veredicto, se destacó que Alvear “tuvo tiempo para reflexionar” y que actuó “sin motivo alguno”.