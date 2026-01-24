Ruta 7: una mujer y su hija adolescente cayeron en moto y fueron trasladadas

La Ruta 7 una vez más muestra su peligrosidad y esta vez, una motociclista mujer y su hija sufrieron las consecuencias. Despistaron y debieron ser trasladadas al hospital de Centenario. El siniestro tuvo lugar pasadas las 21 del viernes, a la altura del Picadero , sobre la mano Neuquén-Centenario.

Fue protagonizado por una mujer de 41 años con domicilio en Centenario que viajaba a bordo de una motocicleta 110 cilindradas junto a su hija de 15 .

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la motociclista perdió el control por causas que se investigan sobre el kilómetro 12 y ambas cayeron a la cinta asfáltica. Fueron asistidas inicialmente por efectivos policiales de la Comisaría Quinta y luego personal del Hospital Natalio Burd que arribó al lugar y confirmó que ambas se encontraban conscientes y aparentemente solo con algunos golpes de menor importancia.

No obstante, por prevención, se resolvió trasladarlas al centro de salud para un chequeo más exhaustivo.

accidente moto centenario

En el lugar también intervinieron policías de la División Tránsito Villa Obrera que se encargaron de realizar las pericias de rigor y luego procedieron al secuestro de la moto hasta obtener un parte del estado de salud de las personas lesionadas. No habrían terceros involucrados y se habría tratado de un simple error humano según informó Centenario Digital.

Gran susto en el oeste neuquino por la caída de un ciclista en un choque

Días atrás, alrededor de las 9 se registró un siniestro vial que generó gran preocupación por el estado de salud de los protagonistas. El accidente se generó por el choque entre un hombre en bicicleta y el conductor de una camioneta en una esquina no semaforizada del oeste neuquino, y generó gran preocupación por la caída del hombre.

En diálogo con LM Neuquén, el comisario Pablo Encina, coordinador operativo de la Dirección de Tránsito de Neuquén (DTN) informó que a través de un llamado les dieron intervención a las 9:30 por un incidente en calles Cayastá y Raihué.

De acuerdo a las imágenes tomadas en el lugar por la Policía, se constató que luego del impacto la bicicleta FireBird negra, blanca y roja tenía una rueda abollada y el asiento girado hacia la derecha. En tanto, la camioneta solo registró unas abolladuras en el capot.

ciclista choque

"Tuvo dos protagonistas, ambos masculinos: el conductor de una Fiat Strada, de 35 años de edad, y el segundo protagonista, un hombre de 27 años, a bordo de una bicicleta", indicó, y registraron solo daños materiales.

En cuanto a la dinámica del siniestro, informó que el primer protagonista circulaba por Raihué en sentido este y, al llegar a la intersección con Cayastá, se produjo la colisión del frente del vehículo con el ciclista que transitaba por Cayastá con dirección sur. "Se hizo presente personal del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) que constató que no había necesidad de trasladar a ninguna de las partes", resaltó.

Además, precisó que en el sitio del accidente se realizó el test de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultados negativos. Acto seguido, se constató que también poseían la documentación obligatoria en regla.