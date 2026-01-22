Gran susto en el oeste neuquino por la caída de un ciclista en un choque con una camioneta

Los protagonistas del choque, de 35 y 27 años llamaron a la Policía. Una ambulancia del SIEN los atendió en la esquina donde ocurrió el siniestro.

Esta mañana, alrededor de las 9 se registró un siniestro vial que generó gran preocupación por el estado de salud de los protagonistas. El accidente se generó por el choque entre un hombre en bicicleta y el conductor de una camioneta en una esquina no semaforizada del oeste neuquino, y generó gran preocupación por la caída del hombre.

En diálogo con LM Neuquén , el comisario Pablo Encina, coordinador operativo de la Dirección de Tránsito de Neuquén (DTN) informó que a través de un llamado les dieron intervención a las 9:30 por un incidente en calles Cayastá y Raihué .

De acuerdo a las imágenes tomadas en el lugar por la Policía, se constató que luego del impacto la bicicleta FireBird negra, blanca y roja tenía una rueda abollada y el asiento girado hacia la derecha. En tanto, la camioneta solo registró unas abolladuras en el capot.

Gran susto, pero solo daños materiales

"Tuvo dos protagonistas, ambos masculinos: el conductor de una Fiat Strada, de 35 años de edad, y el segundo protagonista, un hombre de 27 años, a bordo de una bicicleta", indicó, y registraron solo daños materiales.

En cuanto a la dinámica del siniestro, informó que el primer protagonista circulaba por Raihué en sentido este y, al llegar a la intersección con Cayastá, se produjo la colisión del frente del vehículo con el ciclista que transitaba por Cayastá con dirección sur. "Se hizo presente personal del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) que constató que no había necesidad de trasladar a ninguna de las partes", resaltó.

Además, precisó que en el sitio del accidente se realizó el test de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultados negativos. Acto seguido, se constató que también poseían la documentación obligatoria en regla.

