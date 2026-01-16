"Es increíble que se vaya a su casa como si nada": la indignación de los petroleros tras el choque en Ruta 51

“Estamos todos indignados. Es increíble que alguien que casi mata a cuatro compañeros se pueda ir a su casa como si nada ”, dijo a LM Neuquén uno de los trabajadores petroleros que frenó su vehículo y fue uno de los primeros en asistir a las víctimas. La bronca también creció porque el conductor borracho también intentó darse a la fuga.

El accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 18 de la Ruta 51 cuando el grupo se dirigía en una camioneta Ford Ranger blanca al yacimiento Lindero Atravesado, ubicado en el Lago Mari Menuco. El hombre que conducía una Toyota Sw4 en la misma dirección embistió por detrás a la Ranger de la empresa y provocó que sufriera un violento vuelco donde uno de los trabajadores salió despedido .

Según informó a LM Neuquén el subcomisario de Tránsito Villa Obrera, Héctor Valdez , luego del hecho, el conductor no frenó la marcha, sino que continuó por la ruta provincial, por lo que algunos de los automovilistas advirtieron la conducta y lo persiguieron durante tres kilómetros para que se detenga.

choque y vuelco ruta 51

El conductor que chocó y huyó estaba borracho

El impactante episodio quedó registrado en un video donde la camioneta avanza con el capot completamente levantado, sin posibilidad de visualizar el camino. A sus costados, y atrás, un auto gris y una camioneta blanca lo persiguieron a escasa distancia.

De acuerdo a lo informado por el subcomisario Valdez, la situación fue advertida por un móvil policial de la Comisaría 49 apostado en el sector del dique. Los efectivos observaron que autos y otras camionetas seguían al vehículo que escapaba y dieron intervención, logrando detenerlo.

Luego, Valdeaz indicó que se negó a realizar el test de alcoholemia por lo que fue trasladado al hospital de San Patricio del Chañar, donde nuevamente evitó realizarlo. "Por consiguiente, se determina que es un alcotest dio positivo", confirmó el subcomisario. Consultado acerca del inicio de una causa judicial por el siniestro, todavía no ampliaron información.

sw4

En tanto, el Ministerio Público Fiscal informó a LM Neuquén que de las cinco personas que fueron internadas, incluido el conductor que se negó a hacer el test de alcoholemia, cuatro fueron dadas de alta y una quedó internada. Mientras tanto, como parte de la investigación, se entrevistó a testigos y se relevó un único video, dado que no se relevaron cámaras de seguridad en el sector. Además, se secuestró ambas camionetas involucradas. De esta manera, la investigación continúa mientras se aguardan novedades sobre el tipo de lesiones de la víctima que sigue internada.

La indignación de los trabajadores petroleros

“Todavía no sabemos quién es. La Policía no nos quiso brindar información. Nos esquivaban, no nos decían el nombre. Nos dijeron que cuando llegue la División Tránsito iban a poder darnos datos”, manifestó Ricardo, uno de los compañeros de las víctimas.

Según su testimonio el impacto fue brutal. La camioneta de servicios petroleros perdió el control y comenzó a dar vueltas. En medio del vuelco, una de las puertas se abrió. “Sebastián salió despedido por la puerta de atrás, encima iba con cinturón puesto, pero mientras la camioneta giraba se fue saliendo”, relató.

El testigo contó que al ver la camioneta chocada frenó de inmediato y corrió a asistirlos. El momento más angustiante fue cuando notaron que, tras la fuerte expulsión del vehículo, el trabajador caído, de unos treinta años de edad, empeoró: "No podía respirar con normalidad, nos asustamos mucho, no sabíamos qué iba a pasar”.

choque ruta 51 petrleros (2)

Mientras tanto, indicó que el conductor bajó a dos chicas jóvenes y un varón que iban de acompañantes, y luego escapó del lugar siguiendo de largo por la ruta. Más tarde, supieron que había sido trasladado al hospital de El Chañar y que allí ya se encontraba un abogado "esperando para salvarlo". Según advirtieron, en la habitación comenzó a decirle lo que tenía que hacer, situación que aumentó aún más la indignación del grupo.

“Fuimos a Tránsito denunciar que se negó a la alcoholemia, pero después no seguimos insistiendo porque estábamos pendientes de Seba”, explicó, en referencia al compañero que sufrió las lesiones más graves.

En tanto, agregó que quieren conocer la identidad del hombre que provocó el accidente y trató de escaparse. Según averiguaron, no fue demorado ni detenido. "No tenía seguro, ni licencia de conducir y tampoco patente", aseguró y agregó: "las chicas que venían con él nos dijeron que venían del boliche y se iban para su casa en el lago".

choque ruta 51 petrleros

El estado de salud de los trabajadores

Al día de hoy, de los cuatro ocupantes de la camioneta, tres ya fueron dados de alta. La conductora no presentó lesiones de gravedad. El acompañante sufrió un fuerte golpe en el codo y en la nariz. Otro de los trabajadores, que viajaba en la parte trasera, solo tuvo un corte leve en la oreja.

El caso más delicado es Sebastián, el joven que salió despedido durante el vuelco. Según informó Ricardo, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, un corte que le provocó pérdida momentánea de la memoria y dificultades para respirar en los primeros minutos posteriores al accidente. Actualmente, permanece internado en la Clínica de Traumatología del Comahue, donde se encuentra estable y acompañado por su familia. Su recuperación es buena, celebró su compañero.

Sin embargo, mientras esperan su recuperación, los trabajadores insisten en un reclamo que los atraviesa a todos: saber quién es el hombre que los chocó y por qué, pese a la gravedad del hecho, intentó huir como si nada hubiera pasado.