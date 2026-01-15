El conductor de la camioneta que chocó a trabajadores petroleros intentó fugarse y desató una persecución

Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron hospitalizadas. El conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia. Ocurrió en la ruta 51.

Una camioneta se puso en fuga tras chocar el vehículo petrolero en la ruta 51

El grave siniestro vial ocurrido este jueves sobre la ruta provincial 51 , que dejó a cuatro trabajadores petroleros heridos tras el choque y vuelco de una camioneta de servicios petroleros , tuvo un capítulo posterior clave: una persecución que terminó con la demora del conductor responsable, quien se había dado a la fuga tras el impacto.

Según informó a LM Neuquén el subcomisario de Tránsito Villa Obrera, Héctor Valdez , el hecho se produjo cuando una camioneta SW4 cruzó de carril y chocó desde atrás a una camioneta Ford Ranger de la empresa LPL Service , que se dirigía a Añelo con trabajadores petroleros rumbo a su jornada laboral.

Uno de los trabajadores relató al personal de tránsito que recuerda claramente el momento del impacto: “ Se cruzó de carril y sentimos el golpe desde atrás ”. A raíz del choque, la camioneta petrolera volcó, provocando golpes de distinta consideración en sus ocupantes.

choque y vuelco ruta 51 (2)

La fuga y la persecución de tres kilómetros por Ruta 51

Tras provocar el siniestro cerca de las 7:30, el conductor de la camioneta involucrada —un hombre de 42 años, con domicilio en la zona del Lago Mari Menuco— volvió a cruzar de carril y se dio a la fuga, sin detenerse a asistir a los heridos.

En un video que circuló en redes sociales se registró el impactante episodio donde la camioneta avanza con el capot completamente levantado, sin posibilidad de visualizar el camino. A sus costados, y atrás, un auto gris y una camioneta blanca lo persiguieron a escasa distancia para que detenga su marcha.

De acuerdo a lo informado por Valdez, la situación fue advertida por un móvil policial de la Comisaría 49 apostado en el sector del dique, cuyos efectivos observaron que autos y otras camionetas seguían al vehículo que escapaba.

Grave choque y vuelco en la ruta 51 así quedó la camioneta Toyota negra tras el accidente

Esa persecución improvisada por los propios trabajadores permitió alertar a la policía y detener la marcha del rodado, momento en el que se procedió a la demora del conductor.

"Hicieron 3 kilómetros hasta que lo atraparon y se resguardó al conductor para ser trasladado al hospital de San Patricio del Chañar para la prueba de alcoholemia", indicó Valdez quien destacó el profesionalismo de los efectivos que lograron actuar de manera seria ante la comprensible impotencia de la gente.

En la camioneta Toyota SW4, viajaban cuatro personas, todas mayores de edad. Al volante iba el conductor, presuntamente borracho, acompañado por dos mujeres y un joven, según precisó el subcomisario de Tránsito Villa Obrera, Héctor Valdez.

choque y vuelco ruta 51

De acuerdo a lo manifestado por los propios ocupantes del vehículo, venían consumiendo alcohol luego de haber asistido a una fiesta en la ciudad de Centenario, antes de emprender el trayecto por la Ruta 51 camino a la casa en el Lago Mari Menuco del conductor.

Valdez advirtió que este tipo de situaciones se repite con mayor frecuencia durante los meses de verano. “Es frecuente, teniendo en cuenta que estamos en época estival, cuando los jóvenes salen y muchas veces no toman conciencia del riesgo que implica conducir en estas condiciones”, señaló el jefe policial, al referirse al consumo de alcohol y a la conducción imprudente.

Heridos y traslado de urgencia

Al lugar acudieron ambulancias de Chañar, que asistieron y trasladaron a todos los heridos. Además, numerosos compañeros de distintas empresas petroleras, que también se dirigían a trabajar, se detuvieron para colaborar y acompañar a las víctimas, aunque no presenciaron directamente el momento del impacto.

Dos hombres, empleados de la empresa petrolera, permanecen en observación, en el Chañar, conscientes y con golpes, mientras que una trabajadora y otro trabajador fueron derivados al hospital Natalio Burd debido a la complejidad de sus lesiones, para una mejor atención médica.

El Gabinete Científico trabajó durante varias horas en la zona del siniestro para establecer con precisión la dinámica del choque, ya que —según explicó Valdez— los testimonios pueden ser orientativos, pero es la pericia técnica a cargo del perito mecánico la que define cómo ocurrió el hecho.

Grave choque y vuelco de una camioneta de servicios petroleros en Ruta 51

De todas maneras, las imágenes del estado de los vehículos prueba que el vehículo del conductor demorado a simple vista presenta abolladuras en el frente, compatibles con el impacto por atrás que recibió la camioneta volcada.

Las actuaciones continúan mientras se completan los informes periciales y se define la situación judicial del conductor involucrado en un hecho que volvió a encender la alarma por la seguridad vial en una ruta clave para el movimiento trabajador petrolero de la región.