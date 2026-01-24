Neuquén explica el aumento de retributivos: costos reales, alivios fiscales y más empleo privado

Cómo y por qué se reacomodan, cada año, los impuestos. El impacto en las arcas públicas y en los bolsillos de la gente. La palabra del responsable de las finanzas públicas de la comuna.

El aumento de las tasas municipales en la ciudad de Neuquén generó debate público, reclamos y posiciones encontradas . Frente a ese escenario, desde el Ejecutivo municipal salieron a explicar los fundamentos técnicos, presupuestarios y económicos que llevaron a la actualización de la tasa de retributivos.

El secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, Fernando Schpoliansky , brindó una explicación detallada sobre cómo se compone el costo de los servicios, por qué fue necesario el ajuste, qué beneficios existen para los contribuyentes y cuál es el impacto de estas medidas en la generación de empleo privado.

Uno de los primeros puntos que aclaró Schpoliansky es la diferencia entre tasa e impuesto. A diferencia de los impuestos nacionales o provinciales, las tasas municipales tienen una contraprestación directa: se cobran porque existe un servicio concreto que el Estado presta al vecino .

En Neuquén, la tasa de retributivos financia el sistema integral de limpieza urbana, que incluye recolección de residuos, barrido de calles, servicio puerta a puerta, retiro de residuos voluminosos, centros de transferencia y tratamiento ambiental. Se trata de un servicio diario, sostenido y de calidad, que tiene un costo real.

Un sistema que estaba fuertemente subsidiado

Según explicó el funcionario, antes de la actualización, la recaudación de la tasa de retributivos cubría apenas el 20% del costo total del sistema de limpieza. El 80% restante se financiaba con recursos generales del municipio.

Fernando Schpoliansky

“Eso implicaba que otros recursos, que podrían destinarse a obra pública o infraestructura, se usaran para sostener un servicio que no estaba siendo cubierto por la tasa”, señaló Schpoliansky. Frente a ese diagnóstico, el municipio tenía dos opciones: recortar la calidad del servicio o readecuar la tasa para que cubra su costo real. La decisión fue sostener el servicio y ordenar las cuentas.

Cómo se define el aumento y por qué no impacta igual en todos

El aumento de la tasa no es uniforme. La ciudad está dividida en zonas tributarias y el valor final depende de la combinación entre la zona y la valuación fiscal del inmueble, determinada por Rentas de la Provincia.

Por ese motivo, el mayor impacto se registra en el centro y microcentro, donde se concentran los inmuebles de mayor valuación fiscal, mientras que en los barrios el incremento es considerablemente menor. El criterio aplicado es progresivo: quien más tiene, más paga.

Aun en los casos de mayor valor, con los descuentos vigentes, el costo del servicio equivale a poco más de mil pesos por día, un monto que desde el Ejecutivo consideran razonable frente a la calidad y frecuencia del servicio prestado.

construccion neuquen -VERTICAL-

El rol del presupuesto municipal

Schpoliansky remarcó que la actualización de la tasa se enmarca en el presupuesto municipal, que es un cálculo anticipado de recursos y gastos.

El proyecto de presupuesto y tarifaria ingresó al Concejo Deliberante antes del 31 de octubre y fue debatido en comisiones, con la participación de funcionarios y concejales de todos los bloques.

Ese presupuesto define cuánto se recauda y a qué se destinan los recursos: servicios esenciales, mantenimiento urbano, obra pública e infraestructura en una ciudad que crece de manera sostenida.

Concejo Deliberante 1

Beneficios y alivios para los contribuyentes

Junto con el aumento de la tasa, el municipio implementó un esquema de beneficios para reducir el impacto en los vecinos:

Descuento Neuquino del 50% para quienes se registren.

Descuentos adicionales por pago adelantado, débito automático y buen contribuyente, que pueden llevar la reducción total hasta el 75%.

Exención del 100% para jubilados, pensionados, personas con discapacidad y organizaciones sin fines de lucro.

Además, se sostienen políticas de alivio fiscal orientadas al desarrollo económico local, como ocho meses sin pagar patente para autos cero kilómetro comprados en Neuquén, un año sin licencia comercial para nuevos emprendimientos y exenciones temporales para comercios afectados por grandes obras públicas.

Impacto en el empleo y la economía local

El secretario de Finanzas explicó que estas medidas son posibles porque el municipio mantiene superávit fiscal, no tiene endeudamiento y cuenta con una administración ordenada. Ese margen permite aplicar alivios fiscales sin comprometer el funcionamiento del Estado.

Los datos respaldan esa política: Neuquén es la provincia que más empleo privado genera en el país y el 60% de esos nuevos puestos se crean en la ciudad capital. En el último año, el empleo privado creció un 4,3%, en un contexto nacional marcado por cierres de fábricas y pérdida de puestos de trabajo.

ON - Obras en Necochea (2) Omar Novoa

“El objetivo es sostener servicios de calidad, financiar obra pública y seguir generando empleo privado”, afirmó Schpoliansky, aun cuando eso implique decisiones difíciles y debates intensos.

Un debate abierto

Desde el Ejecutivo reconocen que el aumento es significativo y que el disenso es legítimo. Sin embargo, insisten en que la discusión debe darse con información completa, considerando los costos reales, los beneficios vigentes y el impacto general en la ciudad.

La actualización de las tasas municipales no cierra el debate, pero pone sobre la mesa datos, números y decisiones en una ciudad que crece y exige cada vez más al Estado local.