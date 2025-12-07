Alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos fuerte: las 12 provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan importantes precipitaciones en gran parte del país. El pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas y vientos para varias provincias del país.

Tras una jornada de sábado marcada por altas temperaturas en el NOA y centro del país, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que este domingo 7 de diciembre parte del territorio del país está bajo una serie de alertas amarillas y naranjas por fuertes tormentas .

El organismo, se trata de “ fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente , capaces de producir daños y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Mendoza: centro y norte, de este a oeste, durante la mañana.

San Luis: noreste de San Luis, por la mañana.

Córdoba: centro de la provincia durante la tarde; zona este por la mañana.

La Rioja: este de la provincia durante la mañana.

Clima

Las áreas se verán afectadas por lluvias persistentes y tormentas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos.

También pueden incluir granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Las zonas en alerta amarilla por tormentas

Mendoza: zona sur de la provincia durante la mañana.

San Luis: centro y norte, de este a oeste, durante la mañana.

Córdoba: centro y este de la provincia por la tarde; zona noreste durante la tarde y la noche.

Santa Fe: centro y norte por la noche.

Corrientes: oeste de la provincia, durante la noche.

Chaco: sur de la provincia, de este a oeste, por la noche.

Santiago del Estero: este y sur, durante la noche.

Catamarca: sureste de la provincia, durante todo el día.

La Rioja: zona este y sur, por la mañana y la tarde.

San Juan: sureste de la provincia, durante la mañana.

Tucumán: por la tarde y la noche.

Salta: centro, de norte a sur, durante la noche.

El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundante caída de agua en períodos cortos; y además, por ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

tormentas

Recomendaciones del SMN para tormentas fuertes

El organismo difundió una serie de medidas para reducir riesgos ante tormentas severas o lluvias intensas:

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Alejarse de artefactos eléctricos y evitar teléfonos con cable.

y evitar teléfonos con cable. No circular por calles inundadas o afectadas.

Cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua.

si existe riesgo de ingreso de agua. Suspender actividades al aire libre.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante tormentas.

durante tormentas. No sacar la basura.

Evitar refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

Estar atentos ante la posible caída de granizo.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

Sistema de Alerta del SMN.jpg

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.