Alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos fuerte: las 12 provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan importantes precipitaciones en gran parte del país. El pronóstico.
Tras una jornada de sábado marcada por altas temperaturas en el NOA y centro del país, el Servicio Meteorológico Nacional( SMN) informó que este domingo 7 de diciembre parte del territorio del país está bajo una serie de alertas amarillas y naranjas por fuertes tormentas.
El organismo, se trata de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, capaces de producir daños y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
Alerta naranja por tormentas
Mendoza: centro y norte, de este a oeste, durante la mañana.
San Luis: noreste de San Luis, por la mañana.
Córdoba: centro de la provincia durante la tarde; zona este por la mañana.
La Rioja: este de la provincia durante la mañana.
Las áreas se verán afectadas por lluvias persistentes y tormentas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos.
También pueden incluir granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.
Las zonas en alerta amarilla por tormentas
Mendoza: zona sur de la provincia durante la mañana.
San Luis: centro y norte, de este a oeste, durante la mañana.
Córdoba: centro y este de la provincia por la tarde; zona noreste durante la tarde y la noche.
Santa Fe: centro y norte por la noche.
Corrientes: oeste de la provincia, durante la noche.
Chaco: sur de la provincia, de este a oeste, por la noche.
Santiago del Estero: este y sur, durante la noche.
Catamarca: sureste de la provincia, durante todo el día.
La Rioja: zona este y sur, por la mañana y la tarde.
San Juan: sureste de la provincia, durante la mañana.
Tucumán: por la tarde y la noche.
Salta: centro, de norte a sur, durante la noche.
El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundante caída de agua en períodos cortos; y además, por ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Recomendaciones del SMN para tormentas fuertes
El organismo difundió una serie de medidas para reducir riesgos ante tormentas severas o lluvias intensas:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
- Alejarse de artefactos eléctricos y evitar teléfonos con cable.
- No circular por calles inundadas o afectadas.
- Cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua.
- Suspender actividades al aire libre.
- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante tormentas.
- No sacar la basura.
- Evitar refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.
- Estar atentos ante la posible caída de granizo.
Los niveles de alerta del SMN
Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.
Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.
Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.
Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.
Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.
Te puede interesar...
Leé más
Alertan por ola de calor extremo: se esperan varios días con máximas de 42°C
Alerta por altas temperaturas, tormentas fuertes con viento y granizo
-
TAGS
- Tormentas
- Clima
- pronóstico
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario