Cómo Obetide se convierte en una alternativa nacional para combatir la obesidad

La droga llega con un valor más accesible que Ozempic y Wegovy. Además, evidencia clínica sólida para reducir peso.

El laboratorio Elea confirmó el desembarco de Obetide , la primera semaglutida fabricada en Argentina para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. La aparición de este medicamento marca un punto de inflexión en un mercado dominado por productos importados como Ozempic .

Obetide abre así una alternativa terapéutica para millones de personas que hasta ahora no podían acceder a fármacos de última generación.

Este inyectable pertenece a la familia de agonistas del receptor GLP-1 , una clase de tratamientos que transformó el abordaje de la obesidad en el mundo. Su llegada al país coincide con un escenario donde productos como Ozempic y Wegovy generaron una demanda intensa, pero sin una disponibilidad sostenida ni valores accesibles para todos los pacientes.

La novedad de Obetide no pasa solo por ser nacional. Elea confirmó que estará autorizado de forma específica para tratar la obesidad, algo clave para diferenciarlo de otros medicamentos utilizados fuera de indicación. Además, la versión de mayor dosis se ubicará, según la empresa, un 67% por debajo del valor de Wegovy, la referencia internacional más difundida.

Obesidad.jpg

Este lanzamiento impacta de lleno en un país donde el 61% de los adultos convive con exceso de peso y donde las opciones terapéuticas avanzadas quedaron restringidas para quienes podían afrontar costos muy altos. La producción local promete un suministro estable y con precios más razonables para un problema sanitario de dimensiones alarmantes.

Cómo funciona y qué resultados mostró en estudios globales

La obesidad, recuerdan los especialistas, es una enfermedad crónica y multifactorial, no un asunto estético ni una cuestión de “voluntad”. Por eso, la aparición de terapias que modulan procesos biológicos complejos resulta un avance importante.

La semaglutida actúa sobre los centros cerebrales vinculados al apetito, la saciedad y el vaciamiento gástrico, logrando una disminución progresiva de la ingesta calórica. Los ensayos clínicos internacionales STEP mostraron reducciones del 18% del peso corporal, un resultado muy por encima del logrado con tratamientos tradicionales.

A esto se suma uno de los datos más fuertes: el estudio SELECT, que incluyó a más de 17.000 pacientes con obesidad y enfermedad cardíaca previa, comprobó una disminución del 20% del riesgo de muerte cardiovascular, infarto y accidente cerebrovascular. Esta evidencia transformó a la semaglutida en una herramienta terapéutica de alta relevancia clínica.

Obetide se presentará en jeringas prellenadas de aplicación semanal, listas para ser administradas por vía subcutánea. Elea aseguró que su producción local permitirá sostener la disponibilidad en las farmacias, una dificultad frecuente con los productos importados.

Más acceso, más controles y la necesidad de un enfoque integral

Especialistas como Roxana Ratto y Virginia Busnelli remarcaron que la presencia de una versión nacional ampliará el acceso para personas que hasta ahora debían recurrir a listas de espera o a precios imposibles. Para ambas, la inclusión de la semaglutida en los esquemas de atención representa una herramienta potente siempre que se utilice dentro de un abordaje integral.

diabetes La llegada de Obetide compite con el dominio de Ozempic, un medicamento cuya demanda generó faltantes y precios elevados en los últimos años.

En esa línea, la médica Fabiana Vázquez recordó que estos fármacos no resuelven por sí solos los desafíos vinculados al peso corporal. “No reemplaza la alimentación saludable ni la actividad física”, sostuvo, y pidió que el tratamiento se enmarque en programas supervisados, con controles periódicos y objetivos realistas.

El contexto sanitario argentino confirma la magnitud del desafío: la obesidad aumentó casi un 75% entre 2005 y 2018, y todavía se mantiene como una de las principales causas prevenibles de enfermedad.