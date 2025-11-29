Narcomenudeo: allanaron la casa de un dealer que hacía delivery de droga

El dealer fue ubicado durante el allanamiento y quedó notificado de la causa en la que está imputado. Se le formularán cargos próximamente.

Las denuncias de vecinos una vez más resultaron claves para concretar un nuevo allanamiento exitoso contra el narcomenudeo en la provincia. La Policía dio con un dealer que acopiaba droga en su casa de Cutral Co y salía a repartirla cual "delivery".

Según detalló la Policía, el allanamiento se realizó el jueves por la tarde en una vivienda del barrio 25 de Mayo de la comarca. Todo inició con denuncias anónimas que radicaron vecinos a través de la página web del Ministerio Público Fiscal y de la app Neuquén Te Cuida , en las que señalaban a un domicilio desde el cual se estaría comercializando droga.

Esta actividad no solo es ilegal, sino que también suele generar mucha preocupación en los vecinos que conviven con ese accionar porque suele acarrear otros peligros y delitos , producto de los conflictos que surgen entre bandas que se disputan el territorio de venta de estupefacientes. Además, significa una mayor exposición para ciertos grupos vulnerables -como lo son niños y adolescentes- al consumo problemático de sustancias. Es esto lo que ha impulsado al gobierno provincial a reforzar la lucha contra el narcomenudeo en la región.

kiosco narco cutral co (1)

Con la información aportada por los vecinos, el personal especializado del Departamento Antinarcóticos comenzó una serie de tareas de campo, análisis de bases informativas y seguimientos que se extendieron durante aproximadamente un mes. A lo largo de este trabajo, los investigadores pudieron confirmar que un sujeto utilizaba su vehículo para realizar entregas a modo de “delivery”, efectuando intercambios de dinero por pequeños envoltorios en distintos puntos de la ciudad y en variadas franjas horarias.

Con los elementos reunidos, se solicitó la intervención judicial correspondiente, obteniendo las órdenes para allanar el domicilio del sospechoso y secuestrar el vehículo utilizado en la actividad ilegal.

El operativo se realizó en horas de la tarde y, como resultado, se secuestraron alrededor de 20 dosis de cocaína, 90 dosis de marihuana, más de 3 millones de pesos presuntamente vinculados a la venta de drogas, cerca de 100 cartuchos de distintos calibres, un chaleco balístico, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento y un automóvil de alta gama.

El sospechoso fue ubicado en la vivienda y quedó supeditado a la causa por presunta infracción a la Ley 23.737, a la espera de lo que determine la Justicia.

Primer allanamiento por narcomenudeo en Barrancas

Una semana atrás, la Policía de Neuquén llevó adelante un allanamiento por narcomenudeo por primera vez en Barrancas, una localidad del norte neuquino, y se logró desbaratar un kiosco narco e identificar al principal sospechoso de su funcionamiento. Qué se encontró.

El operativo, encabezado por la División Antinarcóticos de Chos Malal, se concretó el miércoles 19 en una vivienda ubicada sobre calle Chubut, a partir de una causa por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Fiscalía de Narcocriminalidad de la V Circunscripción Judicial.

Se trata del primer procedimiento de estas características realizado en esa localidad del norte provincial. La diligencia fue autorizada tras una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima radicada por vecinos mediante la aplicación Neuquén Te Cuida, lo que permitió reunir pruebas suficientes para solicitar la medida judicial.

allanamientos droga barrancas

Durante el allanamiento, el personal policial secuestró evidencias de interés para la causa, entre ellas marihuana fraccionada y lista para su comercialización, una balanza digital de precisión, elementos de corte, más de 300 semillas de marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Desde la fiscalía interviniente se dispuso la identificación del principal investigado, el propietario de la vivienda allanada, y la notificación de las actuaciones correspondientes, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la actividad delictiva.