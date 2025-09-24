Indignación en el Alto Valle: denuncian que una agencia de viajes dejó a clientes sin sus vacaciones

El local luce cerrado y con un cartel que indica que se alquila. Bronca en la gente que se quedó sin viajar. La dueña rompió el silencio en LMC.

La empresa Lola Tour quedó en el centro de los reclamos a partir del cierre de su local comercial.

Una agencia de viajes de la ciudad de General Roca quedó en el centro de la polémica tras cerrar su local comercial ubicado en calle Mitre entre España y Maipú . Se trata de Lola Tour, una empresa de turismo que fue denunciada por vecinos que pagaron sus paquetes turísticos, pero no pudieron concretar los viajes a Europa .

La agencia de turismo enfrenta múltiples reclamos tras reprogramaciones, cobros y demoras en devoluciones que afectaron tres viajes distintos: dos familias que viajaron a Punta Cana , un matrimonio que debía viajar a Salta y un contingente de 36 integrantes del Círculo Italiano rumbo a Roma. Las quejas llegaron después de dificultades con los cambios de fechas de aéreos, problemas con las reservas y dificultades para comprobar los pagos ante operadores y hoteles.

La preocupación se apoderó de las personas que tenían pendiente un viaje con la agencia de turismo, a partir de ver el cierre del local comercial ubicado en pleno centro roquense. El local permanece con la cartelería y fotografías de los viajes que ofrecía la firma, pero el vacío del interio r y el cartel de alquiler de una inmobiliaria , confirman que Lola Tour ya no funciona allí.

La versión de la dueña de la agencia

La encargada de la agencia, Yolanda Libera confirmó a LMCipolletti que cerró el local comercial ante la imposibilidad de afrontar los gastos debido a un aumento del 550% del alquiler. Decidió operar virtualmente para reducir costos y llamó a cada uno de los clientes para avisar de este cambio de modalidad. Sin embargo, los clientes emitieron denuncias, escraches y reclamos para la devolución del dinero.

“La semana pasada estuve con los pasajeros y les iba diciendo que el fin de semana iba a entregar el local, para seguir trabajando online. Que cualquier cosa me llaman por teléfono, porque ahora me están matando en todos lados y yo estoy llamando a los pasajeros con acuerdos de pago” explicó Libera.

Roma

La responsable de la agencia anunció que está notificando a los pasajeros que no pudieron viajar, que realizará un acuerdo de devolución del dinero a través de un escrito homologado con un abogado. Este método lo incorporó para respaldarse legalmente, ya que los acuerdos anteriores se realizaban únicamente de palabra.

La Justicia de Río Negro confirmó que ya tienen una investigación en marcha a partir de una denuncia radicada el 4 de septiembre sobre una presunta estafa por un viaje al que no acudieron. Los reclamos de los roquenses aseguran haber sido estafados con paquetes a destinos como Italia, Punta Cana y Salta.

El viaje a Italia

El conflicto surgió a fines de agosto, cuando un grupo de 36 alumnos de la Asociación Italia Unida debía viajar a Roma y sólo una parte del grupo pudo concretar el viaje, tras pagar importantes sumas adicionales. La contratación dejó al descubierto diferencias en la liquidación, ya que los estudiantes abonaron 1.700 dólares en concepto del paquete turístico.

Según explicó la responsable de Lola Tour, la falta de determinación sobre la fecha de retorno del viaje generó un aumento exponencial de las tarifas aéreas –llegando incluso al doble de dinero en algunos tramos- la agencia no contó con un colchón financiero suficiente y por esa razón, múltiples estudiantes no pudieron afrontar el incremento de la tarifa y quedaron fuera del recorrido.

punta cana Punta Cana, uno de los destinos elegidos por el matrimonio roquense.

La confusión se profundizó porque la profesora de italiano, responsable de la organización del tour en destino, modificó fechas y agregó noches en Sicilia: esos cambios obligaron a volver a emitir billetes y actualizar regresos, lo que generó que algunos viajeros optaran por quedarse más días y otros desistieran. El resultado fue pasajeros que viajaron y otros viajeros que reclamaron la devolución de lo abonado.

Punta Cana

En el caso de Punta Cana, el paquete fue contratado por dos matrimonios para viajar con sus hijos y la secuencia comenzó con una reprogramación de salida que trasladaba la llegada un día más. Los pasajeros aceptaron la modificación, pero cuando intentaron regularizar el regreso surgieron complicaciones con reservas del hotel que no figuraban, noches del hotel vendidas dos veces, aéreos no reconocidos por operadores turísticos y vouchers que no coincidían con los comprobantes que mostraron los viajeros.

El conflicto se trasladó a las oficinas cuando uno de los pasajeros ingresó, mantuvo un fuerte intercambio verbal que incluyó insultos y amenazas, cuando finalmente el hombre se robó su computadora. La mujer forcejeó para recuperar su herramienta de trabajo, lo que le provocó golpes que le dejaron marcas en los brazos y al intentar frenar su escape en camioneta, el acusado avanzó sobre la mujer.

punta cana destino elegido la secuencia de República Dominicana comenzó con una reprogramación de salida que trasladaba la llegada un día más tarde.

“Yo le dije que tome asiento y salí a decirle algo a otra pasajera. Cuando vuelvo pregunto, ¿mi computadora? Me dijo, hasta que no me devuelvas la plata no te la voy a dar, le dije que me la entregue pero salió hacia su camioneta. Yo me puse frente al vehículo y me pecheó dos veces con la camioneta. Al final llamé a la policía y lo llevaron detenido por hurto y lesiones” explicó Libera.

El viaje a Salta

Respecto al viaje a Salta, el matrimonio implicado quedó en una situación gris por retrasos en la acreditación de fondos y cambios de fecha propuestos por la operadora. La demora en la llegada del reembolso que la agencia esperaba usar para emitir los nuevos pasajes derivó en la imposibilidad de confirmar el vuelo, en consecuencia, el matrimonio decidió no viajar y reclamó la devolución íntegra del dinero.

“Yo siempre di la cara y me hago cargo de las devoluciones de dinero mediante un acuerdo con abogado. Pero yo tengo que seguir trabajando, pero ahora me están matando con nombre y apellido y yo siempre seguí trabajando, ahora virtual pero todos tienen mi teléfono” concluyó Libera.