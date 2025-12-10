Se escapó del hospital de Baradero, volvió una hora después y murió: el misterio que conmueve a un pueblo

El joven se fue antes que pudieran atenderlo en la guardia y tuvo un trágico desenlace. La Justicia intenta reconstruir que sucedió en esos 60 minutos.

El caso de Didier Podestá Deleglise conmocionó a todos los vecinos de su pueblo, por la secuencia desconcertante que rodeó su muerte. Llegó al hospital, pero s e escapó sin control y volvió una hora después en un patrullero , con golpes y después murió.

El joven falleció esa misma noche pese a los intentos de reanimación. La pregunta que atraviesa el expediente es simple y brutal: qué ocurrió en ese intervalo en el que nadie lo vio.

La historia comenzó el lunes 8 de diciembre al amanecer. Didier, de 23 años, llegó al Hospital Dr. Lino Piñeiro de Baradero.

Según precisaron fuentes policiales, el joven había estado minutos antes con un amigo, salieron de un kiosco, caminaron por una plaza y luego se separaron. Al llegar a la guardia, estaba desorientado y drogado, pero sin marcas de una agresión. El personal médico confirmó que no presentaba golpes, cortes ni signos de violencia.

baradero2 Tras regresar al hospital con heridas graves, el equipo médico intentó reanimarlo durante horas, pero no logró revertir el daño.

Mientras evaluaban su estado y le administraban un suero, Didier salió corriendo sin previo aviso. El personal intentó detenerlo, pero desapareció de inmediato. Avisaron a la seguridad interna y luego a la Policía. Nadie lo encontró en ese momento.

Esa fuga marcó el inicio de un tramo oscuro. Una hora quedó sin explicar en un caso que hoy requiere cada minuto reconstruido.

Apareció con graves heridas y un final irreversible

Cerca de las 8 de la mañana de ese mismo día, un patrullero regresó al hospital con Didier inconsciente y con lesiones evidentes. Los agentes afirmaron que lo encontraron tirado en la calle. El contraste con la evaluación inicial fue inmediato. Los médicos detectaron golpes en distintas zonas del cuerpo y un sangrado interno severo.

El daño resultó irreversible. Pese a los esfuerzos del equipo de terapia intensiva, Didier murió pasadas las 20.30. La noticia impactó de lleno en su familia, que no comprende cómo alguien que ingresó sin lesiones pudo sufrir semejante deterioro en tan poco tiempo.

baradero

Su hermana, Melany, describió el estado en el que lo vio por última vez. Contó que su rostro estaba cubierto de hematomas y que solo les permitieron verlo de cara. La familia sostiene que la transformación de su estado físico solo puede explicarse por un hecho violento.

Sesenta minutos perdidos: los detalles de la investigación

La Fiscalía N°9, a cargo del fiscal Vicente Gómez, abrió una causa por “averiguación causal de muerte”. Se inició la recopilación de cámaras, declaraciones de testigos, pericias médicas y análisis toxicológicos. La autopsia es considerada la pieza central para determinar el origen de las lesiones.

El municipio también se pronunció. El subsecretario de Seguridad de Baradero, Gabriel Fontanari, aseguró que revisaron testimonios y videos, y que ninguno sugiere un hecho violento vinculado con fuerzas policiales. Aun así, la autopsia definirá si existió una agresión y en qué condiciones.

La familia, por su parte, desconfía de la versión oficial. Melany manifestó que no sería la primera vez que una persona vulnerable sufre malos tratos durante un operativo. También recordó que Didier tenía dos hijas pequeñas y una pareja que estuvo presente durante todo el proceso.