Insólito soborno: chocó, ofreció $200 a la Policía y terminó detenido

Todo ocurrió cuando el joven iba a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok y provocó un accidente.

Le secuestraron un celular, dinero en efectivo y varias bebidas alcohólicas que llevaba en la camioneta.

Un joven protagonizó un insólito momento cuando circulaba en su camioneta y tuvo un accidente. Para sorpresa de todos, quiso sobornar a los efectivos policiales y todo terminó de la peor manera.

El insólito hecho ocurrió en la zona norte de la ciudad de Córdoba . Según precisaron, un joven de 24 años manejaba su camioneta Volkswagen Amarok el domingo cuando chocó otro vehículo y luego intentó sobornar a la Policía con $200 en efectivo .

Tras el intento de soborno, el conductor quedó retenido por los agentes que llegaron al lugar para intervenir. Fue en ese momento en que intentó sobornar a los policías con más dinero.

Cuando los uniformados se acercaron para realizar el control y tomaron los datos correspondientes, el conductor intentó evadir las consecuencias de la colisión de una manera poco común. El joven ofreció a los policías una suma de $200 en efectivo y una transferencia por $400.000 a cambio de que lo dejaran retirarse sin realizar el procedimiento de rigor.

La maniobra fue rechazada por los efectivos, quienes lo detuvieron en el lugar y le secuestraron un teléfono celular, además de dinero en efectivo y varias bebidas alcohólicas que llevaba en la camioneta.

El joven detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, que determinará los pasos a seguir en la causa.

