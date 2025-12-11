Brutal crimen: citó al novio de su expareja y lo asesinó a machetazos en el pecho

El sangriento ataque ocurrió frente a su hijo de 5 años. Para sorpresa de la policía, confesó y se justificó.

En las últimas horas se conoció un brutal crimen que conmocionó a todo Florencio Varela . Un hombre asesinó a machetazos al novio de su exmujer. La escena fue presenciada por su hijo de 5 años.

El violento episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Miguel Cané, c uando el agresor, identificado como Néstor Sebastián Cabañas, atacó a Cristian Eleazar Gómez Núñez, de 32 años. A pesar de que la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, murió poco antes de llegar.

Cabañas no intentó fugarse tras cometer el asesinato y para sorpresa de los efectivos policiales que se encontraban en el lugar, justificó su accionar: "Nadie le pega a mi hijo" , gritó al momento de su detención en la vivienda donde ocurrió todo.

La hermana de Cristian fue quien alertó a la Policía y personal de Comisaría 4a de Bosques, en Florencio Varela, para la aprehensión.

muerte machete florencio varela

Un brutal crimen "premeditado"

Según relató Georgina, madre de Cristian, el crimen fue premeditado. Según su relato, Néstor Cabañas le insistía a través de mensajes de WhatsApp para que vaya a su casa, con el supuesto objetivo de hablar sobre la presunta agresión a su hijo.

"Mientras afilaba cuchillos, le decía al nene: 'Esto es un juego, acá le voy a cortar la panza'", contó entre lágrimas.

“Al final, mi hijo le dice a su hermana que lo acompañe a lo de Néstor y fueron en un DiDi. Discutieron, él se enfureció y lo mató con un machete cortado a la mitad y afilado", lamentó la mujer.

crimen varela

El joven de 32 años murió rápidamente tras recibir dos puñaladas mortales en el pecho y el corazón, revelaron fuentes judiciales a Infobae.

Según trascendió, el asesino lo habría citado a su domicilio para tener una charla para "aclarar una situación". Supuestamente, el objetivo era mantener una buena relación, ya que su exmujer y la víctima se estaban por mudar juntos con su hijo.

Cristian fue trasladado al Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, llegó sin signos vitales. Los médicos indicaron que sufrió un shock hipovolémico ya que perdió mucha sangre.

hospital mi pueblo florencio varela

"Lo que queremos es que esto se difunda para presionar y evitar que (Cabañas) quede en libertad. Me dicen que no va a salir, pero ya sabemos cómo es la Justicia", expresó la madre de la víctima en diálogo con Infobae.

Cómo continúa la investigación del crimen en Florencio Varela

Tras la detención de Néstor Cabañas, los investigadores secuestraron de la casa del crimen los teléfonos celulares del presunto homicida y de la víctima. A su vez, se realizó un examen médico al menor de edad quien no presentó lesiones.

La causa quedó bajo investigación de la UFI n°5 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca, quien ya se encargó de encontrar algunas pruebas, como videos del hecho, un celular secuestrado en la escena y testimonios de testigos directos. Los videos encontrados serán peritados el próximo 19 de diciembre y lograran realizar una recolección de los hechos.