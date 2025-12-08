Crimen en Costa Norte de Cipolletti: confirman la identidad del neuquino asesinado a puñaladas

El homicidio ocurrió en una vivienda del asentamiento 2 de Agosto. La investigación avanza con un principal sospechoso identificado y una persona demorada.

El crimen ocurrió este domingo por la noche en el asentamiento 2 de Agosto.

Durante la noche del domingo se produjo un homicidio en la zona de Costa Norte de Cipolletti , en el sector barrial que se extiende sobre el margen del río Neuquén. El hecho ocurrió en una vivienda del asentamiento 2 de Agosto , donde se desarrollaba una reunión entre varias personas. En ese contexto, una discusión derivó en un violento ataque con arma blanca que terminó con la muerte de un joven en el lugar.

De acuerdo a lo reconstruido, la Policía tomó conocimiento del hecho a través de un llamado telefónico y dio intervención a la Fiscalía de turno, a cargo de Diego Vázquez. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Cuarta, la Unidad Regional Quinta, el Gabinete de Criminalística y el médico forense, quienes constataron la presencia de heridas punzocortantes compatibles con un ataque con arma blanca.

La víctima fue identificada como Agustín Troncoso , de 26 años, domiciliado en el barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén, según pudo confirmar LM Cipolletti.

Entre las primeras medidas, se dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial de General Roca, donde se aguarda el informe preliminar de la autopsia, que permitirá establecer con mayor precisión la causa de muerte y el alcance de las lesiones.

Búsqueda del principal sospechoso

Mientras tanto, la investigación continúa con la búsqueda del presunto autor del ataque, quien ya habría sido identificado y es intensamente buscado. También permanece demorado un hombre que habría estado presente durante la reunión en la que se produjo la agresión, aunque aún no se determinó si tuvo participación directa en el hecho.

Fuentes policiales aseguraron que la causa se encuentra “bien encaminada” y que la detención del sospechoso podría concretarse en las próximas horas.