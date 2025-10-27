La gran estafa: compró neumáticos por un valor superior a los $10 millones con un cheque trucho

El principal sospechoso de la audaz maniobra delictiva es un hombre del barrio Provincias Unidas. La Policía hizo un allanamiento y lo demoró.

La Policía no solo trabajó sobre una propiedad sino también en un vehículo ligado al principal sospechoso.

Un paciente trabajo de los sabuesos del Departamento Delitos Económicos de la Policía neuquina permitió la aprehensión de un sospechoso de encabezar una audaz estafa en una compra millonaria de neumáticos.

El procedimiento se llevó a cabo durante este fin de semana, en el barrio Provincias Unidas , en la zona noreste de esta capital. De acuerdo a lo informado por las fuerzas de seguridad neuquinas, la investigación se inició con una denuncia por el pago de una compra de 16 neumáticos con un cheque apócrifo. La operación se llevó a cabo en una destacada firma comercial de la capital neuquina y apenas se comprobó la irregularidad, se presentó una denuncia.

Los primeros pasos para dar con los sospechosos de encabezar la estafa estuvieron a cargo de los efectivos de la Dirección Delitos Neuquén . A partir de la recolección de distintos datos, la fiscal de Delitos Económicos, Valeria Panozzo, decidió solicitar un allanamiento. La medida fue autorizada por el juez de garantías Luciano Hermosilla y, este último sábado en horas de la mañana, se desarrolló en la propiedad donde residiría el autor de la estafa.

Además del personal de Delitos Económicos, intervinieron los integrantes de la División Estafas y Otras Defraudaciones.

La inspección no solo se limitó al domicilio bajo sospecha sino también incluyó una camioneta que habría sido utilizada para el traslado de los 16 neumáticos adquiridos con el cheque trucho.

El principal sospechoso quedó demorado

El resultado de la labor investigativa fue muy positivo porque se logró dar con el principal sospechoso de la maniobra delictiva. El hombre fue demorado y trasladado a una unidad policial.

En cuando a los elementos secuestrados, la Policía resaltó que se encontraron celulares y documentación de interés.

De manera oficial, se enfatizó que “se obtuvieron resultados positivos, se procedió a la identificación de los moradores y la aprehensión de un hombre mayor de edad presuntamente vinculado a la maniobra delictiva”.

Audaces estafas por montos millonarios

Las maniobras de estafas demandan un intenso trabajo a los investigadores y, en una mayoría de oportunidades, hay en juego cifras millonarias. Por ejemplo, el año pasado, la fiscal Rocío Rivero se puso al frente de una pesquisa que involucra a un contador que, a partir de distintas acciones presuntamente irregulares, cometió defraudaciones cercanas a los 39 millones de pesos.

La investigación gira en torno a una denuncia a principios de julio de 2024 que recibió el departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén, que dio intervención a la fiscal Rivero.

De acuerdo al contenido de la denuncia, un representante de una empresa privada recibió el llamado de una tarjeta de crédito y le reclamaron el pago de $39 millones de la tarjeta corporativa. Añadió que un contador con domicilio en Fernández Oro, era el responsable de efectuar estos pagos, y que le había remitido un comprobante de pago, pero que éste resultó una falsificación.

La persona denunciante agregó que detectó otras supuestas irregularidades de parte del contador, como el uso de fondos de la firma para beneficio propio, sin consentimiento; y la realización de certificaciones apócrifas para aparentemente desviar fondos a su favor. Esto habría ocurrido entre febrero y julio de 2024.