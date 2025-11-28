Extienden hasta la medianoche el horario de un cruce vehicular clave en la frontera con Chile

Se trata del que conecta el sur de Santa Cruz con el punto de salida de los ferrys a Tierra del Fuego. Desde el lunes, funciona dos horas más por día.

A partir del próximo lunes 1° de diciembre, uno de los cruces vehiculares que comunica las rutas de la Argentina con la República de Chile funcionará dos horas más por día, extendiendo su horario hasta la medianoche.

Se trata del Centro de Frontera Integración Austral , que conecta la ciudad de Río Gallegos , en la provincia de Santa Cruz, con la de Punta Arenas , en Chile .

Ubicado unos 70 kilómetros al sur de Río Gallegos, el Paso Integración Austral es un cruce clave para hacer el viaje por ruta hacia -o desde- la provincia de Tierra del Fuego.

Se encuentra en el extremo Sur de la Ruta Nacional N° 3 y conecta con la Ruta 255 de Chile. Aproximadamente 50 kilómetros más adelante, por esta ruta y la 257 del país trasandino, se arriba a Punta Delgada, el lugar conocido como “Primera Angostura” desde donde salen los ferrys que hacen el cruce del Estrecho de Magallanes.

A qué hora hay que estar

La extensión del horario en el puesto fronterizo llega después de que, en el último fin de semana extralargo del 21 al 24 de noviembre, miles de viajeros utilizaron el paso y el alto tránsito registrado hizo que se produjeran demoras en algunos tramos del camino.

Barcaza a Tierra del Fuego A 50 kilómetros del cruce fronterizo, en Chile, salen los ferrys a Tierra del Fuego.

Según informó el Ministerio del Interior de la Nación, a partir del primer día de diciembre, el horario de apertura se mantendrá a las 8 de la mañana, pero el de cierre se atrasa: la salida -ya sea de Argentina o de Chile- se podrá realizar hasta las 23.45 y el ingreso a ambos países tendrá las 23.59 como límite.

Con este esquema, se estira la atención prácticamente dos horas más respecto del horario vigente, una modificación clave de cara al inicio de la temporada alta, puesto que hasta este fin de semana el complejo fronterizo funciona en su horario habitual de 8 a 22.

Desde el Ministerio se expresó el objetivo de mejorar la circulación de turistas, residentes y transportistas durante el ingreso y salida del país.

Un paso fundamental para la integración Argentina-Chile

El paso Integración Austral está habilitado para todo tipo de transporte durante todo el año y en sus instalaciones trabajan de forma coordinada equipos de Migraciones, Aduana y Gendarmería Nacional.

"El funcionamiento conjunto garantiza controles seguros y ágiles para personas y mercancías", remarcan autoridades del complejo.

Además de su función logística, el Centro de Frontera es una puerta de acceso a paisajes naturales de gran belleza, como la estepa patagónica y la Reserva Geológica Laguna Azul.

Este paso también forma parte del Corredor Bioceánico Austral, que busca fortalecer la integración comercial y turística entre Argentina y Chile, potenciando el desarrollo regional y la conectividad internacional.

Como dato extra, con una ubicación a 164 metros de altura sobre el nivel del mar, Integración Austral es el paso fronterizo más bajo entre Argentina y Chile, debido a que, a diferencia del resto, se encuentra en un lugar en el que el límite entre ambos países no está determinado por la Cordillera de Los Andes.