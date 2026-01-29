Video: buscan a un hombre que noqueó a un jubilado en la calle y lo dejó en terapia intensiva

El ataque ocurrió en Caleta Olivia y todo quedó registrado por una cámara de seguridad. La Policía pide colaboración para identificarlo.

Un violento ataque en plena vía pública generó bronca en la comunidad de Caleta Olivia , Santa Cruz cuando un jubilado fue agredido de manera sorpresiva por un hombre que bajó de una camioneta y lo golpeó sin mediar palabra , hasta dejarlo tendido en el suelo e inconsciente.

El hecho ocurrió el pasado martes 27, alrededor de las 18, en inmediaciones en el barrio General Paz.

Según el testimonio de la pareja de la víctima, todo sucedió en segundos: el conductor frenó de golpe delante de ellos, descendió y fue directo a atacar al hombre.

La secuencia del ataque y las amenazas a la pareja

De acuerdo con el relato de la mujer, el agresor se bajó del vehículo y se acercó “sin mediar palabra” para golpear al jubilado, que cayó al piso y quedó inconsciente. La pareja aseguró que, en medio de la desesperación por asistirlo, también fue amenazada por el atacante: "A vos te voy a matar también“, dijo la señora, que también es jubilada.

“Él se frenó adelante primero y nosotros íbamos atrás. O sea, él se cruzó adelante y frena de golpe. Y bueno, nosotros tuvimos que frenar porque estaba la camioneta delante nuestro y ahí veo yo que baja de la camioneta y se fue a la camioneta nuestra a agredirlo”, relató Marta en una entrevista brindada a El Caletense.

Horror en Caleta Olivia: noqueó a un jubilado en la calle y lo dejó en grave estado Así fue el ataque al jubilado.

En su testimonio, la mujer insistió en el desconcierto por lo ocurrido: ambos son jubilados y no lograban entender por qué la situación escaló de esa manera.

“Es un hombre grande, jubilado, los dos somos jubilados. ¿Por qué agredís así? ¿Por qué le va a pegar a esa persona mayor?”, insistió la señora. En tanto, familiares y allegados salieron a pedir que el responsable sea identificado y se presente ante la Justicia.

El hombre quedó internado en terapia intensiva

Tras el ataque, una ambulancia trasladó al hombre al Hospital Zonal de Caleta Olivia. Allí estuvo en terapia intensiva, donde permaneció inconsciente durante varias horas. Con el correr del tiempo su estado de salud mejoró, aunque se mantiene internado, ya que su estado de salud sigue siendo delicado.

La investigación apunta ahora a ubicar al agresor, que escapó inmediatamente después de la agresión. Según las primeras descripciones, se movilizaba en una Renault Duster blanca. La Policía trabaja con el análisis de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido del vehículo e identificar al conductor.

En paralelo, familiares solicitaron colaboración de vecinos que hayan visto la secuencia o que puedan aportar datos sobre la Duster. “Que se acerque a declarar a la justicia, que se acerque a la primera. Y después, bueno, testigos que pueden aportar datos”, expresó la mujer.

Se cree que el hombre podría haber estado acompañado por una mujer y posiblemente un niño, un dato que es parte de las averiguaciones.

En ese mismo sentido, los allegados solicitaron colaboración a la comunidad para poder identificar al responsable. “Queremos saber quién es el responsable de este hecho brutal y que se haga justicia”, dijeron.