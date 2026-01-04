¡Inédito!: Un puma se mostró dando un paseo en un camping de la cordillera

El puma se acercó de manera muy tranquila a un lugar cercano a un sector cercano al camping. Qué se debe tener en cuenta si te encontras con estos animales.

En las últimas horas turistas alertaron la presencia de un curioso puma este sábado por la tarde en un camping de Villa la Angostura. El animal se habría acercado de forma tranquila y permaneció apenas unos segundos visible para los presentes.

Según revelaron medios locales, el animal se habría acercado al camping Regintuco de la localidad cordillerana y, luego de mostrarse en el lugar, volvió a la zona boscosa sin mostrar signos de agresividad.

Aunque esta no es la primera vez que se observa a un felino de este tipo en la zona más poblada de la localidad, no se han reportado hasta el momento ataques a personas. De igual manera, las autoridades recuerdan que la presencia de estos animales silvestres cumplen un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema.

Puma curioso en Villa la Angostura.

Recomendaciones ante el avistamiento de un puma

Ante situaciones como esta, se recomienda a vecinos y turistas mantener la calma y seguir una serie de pautas básicas de seguridad:

No correr ni darle la espalda al animal, ya que esto puede activar su instinto de persecución.

Mantener contacto visual, mostrándose firme y erguido, sin realizar movimientos bruscos.

No intentar acercarse ni alimentar al puma bajo ninguna circunstancia.

Hacerse ver más grande, levantando los brazos o abriendo una campera, y hablar en voz firme para disuadirlo.

Alejar lentamente, sin perderlo de vista, buscando refugio en un lugar seguro si es posible.

Mantener a niños y mascotas cerca, evitando que corran o se separen del grupo.

Dar aviso a las autoridades locales o guardaparques para que puedan monitorear la situación.

Desde los organismos de conservación insisten en la importancia de respetar la fauna silvestre, no dejar restos de comida al aire libre y extremar cuidados en zonas naturales, especialmente durante la temporada turística, cuando aumenta la interacción entre personas y animales.

puma.jpg

El atropello de un puma en la ruta y un conmovedor posteo: "No tuve margen de hacer nada"

Un posteo breve, escrito desde la conmoción y la tristeza, alcanzó para generar un fuerte impacto. Un vecino de la localidad de San Martín de los Andes y en las redes sociales, con el relato de un puma suelto en la ruta.

Un vecino y abogado de la ciudad relató en su cuenta de Instagram el momento en que, sin posibilidad de reacción, atropelló a un puma que cruzó la ruta 33, en el sur de la provincia de Santa Fe, de manera sorpresiva, a pocos kilómetros de llegar a destino.

El hecho ocurrió a mediados de diciembre. Según contó en una historia de Instagram, el animal saltó desde la banquina para cruzar la calzada y quedó suspendido en el aire apenas unos segundos. Quedó estupefacto ante la velocidad del animal, y poco pudo hacer para esquivarlo.

“Lo vi en el aire, completamente estirado. Toda la fuerza y la belleza de un animal en movimiento, en un instante tan perfecto como inevitable”, describió en su relato, que rápidamente despertó empatía y debate en las redes sociales. Es algo que quizá, por más prevención, baja velocidad y cuidados, puede pasar.