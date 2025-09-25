¿Por qué colocar papel higiénico en la heladera es un truco infalible y económico?

Lo que parece una ocurrencia extraña que está en tendencia tiene una explicación sencilla. De qué se trata.

Colocar papel higiénico dentro de la heladera es una opción ideal para quienes prefieren métodos naturales en la cocina.

Cada vez son más los trucos caseros que se vuelven virales por su efectividad y sencillez. Uno de los más comentados en estos días consiste en colocar un rollo de papel higiénico dentro de la heladera . Aunque parezca insólito, este método cumple una función práctica que no tiene nada que ver con la limpieza tradicional.

Este método simple y desconcertante a la vez, responde a un problema frecuente en cocinas de todo el mundo. Lo positivo es que no hay que gastar dinero en accesorios específicos, porque este producto cotidiano logra cumplir una función inesperada dentro del aparato.

El papel higiénico está compuesto principalmente de celulosa , un material con gran capacidad de absorción .

-Al colocarlo en la heladera actúa como una esponja que retiene la humedad en exceso, una de las principales causas de que frutas, verduras y otros alimentos se deterioren rápidamente. Al reducir la condensación, se prolonga la vida útil de los productos frescos.

-Además posee otro beneficio y es su efecto sobre los olores. Los espacios cerrados como la heladera concentran aromas de distintos alimentos que terminan mezclándose. Frente a esto, el rollo absorbe parte de esas partículas y ayuda a mantener un ambiente más neutro.

El truco fue revelado por el sitio Reader's Digest donde detalla que el papel evita que los sabores se transfieran y que un plato cocido termine impregnando frutas u otros ingredientes. Sin embargo, lo importante es cambiar el rollo cada cierto tiempo, ya que se satura con el uso. Su reemplazo regular asegura que el truco mantenga eficacia.

Ventajas y cuidados a través de este truco casero

A diferencia de los deshumidificadores comerciales o de los filtros para refrigeradores, el papel higiénico está siempre disponible y no requiere inversión extra.

Al ser papel para la higiene, no libera compuestos químicos ni altera los alimentos, lo que lo convierte en un recurso seguro.

Sin embargo, conviene tomar algunos cuidados básicos. El rollo debe ubicarse en una zona firme de la heladera, preferentemente en un estante donde no corra riesgo de mojarse directamente con líquidos.

En caso de que se humedezca demasiado, su función pierde eficacia y puede favorecer la aparición de moho.

También no hay que utilizarlo durante meses sin recambio, ya que la celulosa se degrada con el tiempo.

Por eso, mantener la práctica con constancia y renovaciones periódicas, el efecto positivo sobre la conservación de los alimentos se vuelve evidente y ayuda a optimizar el uso del electrodoméstico.

Colocar un rollo de papel higiénico en la heladera parece una idea extraña pero es una medida lógica que ofrece resultados sorprendentes. Su capacidad de absorber humedad y reducir olores ayuda a prolongar la frescura de frutas, verduras y otros alimentos. Además es económico y natural siendo una gran alternativa ante productos especializados.

Otros métodos para combatir la humedad y el mal olor en la heladera

-Bicarbonato de sodio: colocar un recipiente abierto en un estante; neutraliza olores y regula la humedad.

-Carbón activado: muy eficaz para absorber tanto humedad como olores fuertes.

-Café molido seco: en un frasco abierto, ayuda a neutralizar olores desagradables.

-Limpieza frecuente: mantener la heladera seca, revisando que no haya derrames o restos de alimentos.

-Buena ventilación interna: no sobrecargar los estantes; esto permite que el aire circule mejor y evita condensación excesiva.

-Control de la temperatura: mantener entre 2 °C y 5 °C; temperaturas mal reguladas suelen generar más humedad.