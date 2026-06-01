Temor en la Fórmula 1: prepararon un "plan de emergencia" ante la posibilidad de suspender dos GP

El máximo mandatario de la F1, Stefano Dominicalli, contó detalles de cómo afrontarían esta situación en el cierre de la temporada.

La guerra de Medio Oriente cambió el calendario de la Fórmula 1 con la suspensión de los Gran Premio de Bahrein y Arabia Saudita , que en principio iban a disputarse el 12 de abril y 19 de abril respectivamente, y ahora hicieron que la etapa final de la temporada esté más que apretada. Sin embargo, más allá de esto, los dirigentes de la categoría temen a que exista la cancelación de dos GP más.

Según dio a conocer el máximo mandatario de la categoría Stefano Dominicalli , prepararon un "plan de emergencia" para poder soportar posibles nuevos cambios en el calendario con dos de las carreras programadas para el cierre del 2026.

Uno de los mayores temores de la organización es la posibilidad de que los GP de Qatar, Lusail (27-29 de noviembre) y Abu Dabi, Yas Marina (04-06 de diciembre) se cancelen si persiste el conflicto en mencionado lugar.

Sin embargo, Dominicalli fue claro al dar a conocer en diálogo con el medio francés L'Equipe el presidente de la F1 fue claro y contó que tienen preparado un "Plan B" en caso que se suspendan las actividades en mencionados países. Por este motivo, la fecha programada para Las Vegas (19 al 21 de noviembre) no será la última del año, pase lo que pase.

Fórmula 1 2026 El importante anuncio de la Fórmula 1 que fue celebrado por los fanáticos.

Qué dijo Dominicalli

“Puedo confirmar que tenemos un plan de emergencia. Si las dos carreras al final de la temporada no pueden celebrarse porque la guerra aún no ha terminado, disponemos de soluciones alternativas. Las Vegas no será la última carrera del calendario”, dijo sobre las posibles nuevas cancelaciones.

A su vez habló sobre la posibilidad de reemplazar las fechas ya suspendidas, por las que el calendario tendrá 22 fechas en total y no 24 como estaba pactado originalmente: “Para ser transparentes: creo que es imposible sustituir ambas carreras. Incluso sustituir una sola carrera no será sencillo. No hay muchos fines de semana libres disponibles.”

"Esto no es como un partido de fútbol con dos equipos y 22 jugadores, en el que puedes trasladar algo fácilmente. Nosotros tenemos que lidiar con la complejidad logística, costes de transporte y mucho más”, contó y agregó que “en los próximos meses cuando llegue el momento” tomarán decisiones sobre los dos GP finales a celebrarse en Qatar y Abu Dhabi.

Colapinto-Hamilton Portada

Cómo fue la última carrera de Colapinto en la F1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una grandísima actuación para finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá y así conseguir su mejor resultado en la Fórmula 1.

El triunfo quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien se afianza como líder del campeonato, mientras que el podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Si bien había terminado décimo en la clasificación de este sábado, Colapinto inició la carrera en el noveno lugar ya que luego de la vuelta de formación el Racing Bulls del británico Arvid Lindblad sufrió problemas y tuvo que abandonar.

Solo un par de vueltas después, el argentino escaló al séptimo puesto porque McLaren se equivocó en la estrategia al mandar a sus pilotos, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, con neumáticos de lluvia, por lo que rápidamente tuvieron que dar marcha atrás en esta decisión y llamarlos a boxes.

Más adelante, Colapinto subió una posición más, hasta el sexto lugar, debido a que el británico George Russell, quien lideraba y mantenía una tremenda batalla con Antonelli, debió abandonar por problemas en su Mercedes.

De esta manera, el pilarense finalizó en el sexto lugar para sumar ocho puntos en el campeonato y así redondear su mejor carrera desde que está en la Fórmula 1.

Colapinto Alpine Portada

En lo que respecta a las primeras posiciones, Antonelli se vio beneficiado por el abandono de Russell y cosechó su cuarta victoria consecutiva, luego de las conseguidas en China, Japón y Miami.

Gracias a este resultado, el italiano de solo 19 años llegó a los 131 puntos y ahora le saca 43 unidades a su escolta, que es Russell, para afianzarse como el gran candidato al título. La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Mónaco.

"Estoy feliz de haberles dado este resultado (a los argentinos), después del road show, después de conocer a Leo (Messi)", afirmó Colapinto.

En declaraciones a la prensa tras la carrera, el pilarense dijo que fue una carrera "aburrida", al hacer referencia a la amplia diferencia que logró sobre Liam Lawson que se ubicó en la séptima posición.

Dijo, además, que tuvo un "error" al regresar a la pista tras el cambio de neumáticos y se pegó a la pared. "Tengo confianza. Esos cambios que hicieron en la fábrica ayudaron mucho", resaltó Colapinto, y agregó: "Estoy muy feliz, contentos por los puntos para el equipo". Colapinto sumó ocho puntos para Alpine, mientras que su compañero de equipo, Piere Gasly, quedó octavo y sacó cuatro puntos.

Los pilotos que sumaron puntos en el GP de Mónaco

1- Kimi Antonelli (Mercedes).

2- Lewis Hamilton (Ferrari).

3- Max Verstappen (Red Bull).

4- Charles Leclerc (Ferrari).

5- Isack Hadjar (Red Bull).

6- Franco Colapinto (Alpine).

7-Liam Lawson (Racing Bulls).

8- Pierre Gasly (Alpine).

9- Carlos Sáinz Jr. (Williams).

10- Oliver Bearman (Haas).