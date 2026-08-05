Entre el rock, la literatura y el pensamiento: Plottier abre la Feria del Libro con Rocambole y Carlos Skliar

Se realiza desde este miércoles hasta el sábado con entrada libre y gratuita. Hay más de 30 stands, presentaciones de libros, talleres y espectáculos.

Plottier inauguró este miércoles una nueva edición de la Feria del Libro Meu Quinn "Abelardo Palacios ". Durante cuatro jornadas, del 5 al 8 de agosto , la ciudad recibirá a escritores, editoriales, artistas, docentes, estudiantes y lectores en una programación que combinará literatura, música, pensamiento, narración oral y propuestas para todas las edades.

La edición número 12 tiene como lema "Narrar mundos, construir futuros" , una consigna que busca destacar el poder de la lectura, la imaginación y el conocimiento como herramientas para construir comunidad. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita .

La subsecretaria de Educación y Cultura de Plottier, Luciana Pino , explicó a LM Neuquén que la feria se desarrolla en la Sala de Artes, donde estará instalada la globa principal, aunque este año incorporará una novedad importante.

"La gran novedad de esta edición es que también habilitamos la Biblioteca 30 de Octubre, un espacio muy emblemático para la historia de Plottier, donde se realizarán la mayoría de las presentaciones de libros", destacó.

La funcionaria remarcó que sumar ese edificio histórico permite recuperar un lugar muy querido por los vecinos y darle un protagonismo especial dentro del encuentro cultural.

La Municipalidad espera recibir entre 400 y 500 personas por jornada, quienes recorrerán los más de 30 stands que formarán parte de la exposición.

Como ocurre en cada edición, durante la mañana y las primeras horas de la tarde el protagonismo será de las escuelas. Alumnos de establecimientos primarios y secundarios participarán de recorridos especialmente diseñados para cada nivel educativo.

"Este año organizamos el recorrido por ciclos y por turnos para que puedan participar todas las escuelas que quieran hacerlo", explicó Pino. Entre las 9 y las 18 habrá una intensa agenda de talleres, narraciones, actividades artísticas y propuestas pedagógicas destinadas a estudiantes.

Luego, desde las 18, la feria cambiará de ritmo para abrir paso a una programación especialmente pensada para el público general, con espectáculos musicales, charlas y presentaciones especiales.

Rocambole llega con el universo visual de Los Redondos

Uno de los grandes atractivos será la presencia de Ricardo Cohen, "Rocambole", el histórico artista plástico y diseñador gráfico que creó gran parte de la identidad visual de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Su charla "Arte, Diseño y Contracultura" tendrá lugar el viernes 7 de agosto a las 18 en la Sala de Artes.

Rocambole presentará además su libro homónimo y compartirá con el público la experiencia de haber construido durante décadas uno de los universos gráficos más reconocibles de la cultura popular argentina.

Su trabajo trascendió ampliamente el ámbito del rock nacional. Las tapas de discos, afiches, escenografías e imágenes creadas para Los Redondos se transformaron con los años en verdaderos íconos culturales, estudiados por diseñadores, artistas y comunicadores.

Como cierre de esa jornada, la banda Rock Maravilla ofrecerá un tributo a Los Redondos, prolongando el clima ricotero que propone la visita del artista.

Carlos Skliar, una de las voces más influyentes de la educación

El otro gran invitado nacional será Carlos Skliar, investigador principal del CONICET, ensayista y referente internacional en temas vinculados a educación, inclusión, filosofía y derechos humanos.

El sábado 8 de agosto, desde las 16, brindará la conferencia "Recomenzar la narración del mundo y de la educación", una propuesta que seguramente convocará a docentes, estudiantes universitarios y profesionales de distintas disciplinas.

Skliar es considerado uno de los intelectuales argentinos más importantes del campo educativo. Sus libros forman parte de la bibliografía de numerosas universidades de América Latina y sus conferencias invitan a reflexionar sobre la enseñanza, la diversidad, el lenguaje y las formas de construir comunidad.

Para la organización, su presencia representa uno de los momentos más importantes de esta edición de la feria.

Autores regionales y mucha producción local

Más allá de las figuras nacionales, la Feria del Libro mantiene uno de sus principales objetivos: dar visibilidad a los escritores de la región.

En la Biblioteca 30 de Octubre se desarrollarán durante los cuatro días numerosas presentaciones de libros y charlas con autores de Plottier, Neuquén y ciudades cercanas.

La programación incluye obras de narrativa, poesía, investigación histórica, educación, biodiversidad, filosofía y literatura infantil, consolidando un espacio donde los autores locales pueden encontrarse directamente con sus lectores.

La agenda contempla además talleres, actividades de promoción de la lectura, espectáculos de narración oral, propuestas para las infancias y espacios de intercambio entre escritores y público.

La programación artística incluye espectáculos como "Grata narra historias y canta", presentaciones de hip hop como herramienta de expresión, conciertos de piano, bandas locales, ensambles musicales, teatro y actividades audiovisuales.

Entre los números musicales figuran las bandas Americano, Flor de Bolero, Rock Maravilla y PV AUKA, además de distintas propuestas escénicas que acompañarán cada jornada.

"La idea es que la feria sea un espacio donde el vecino pueda encontrarse no solamente con libros, sino también con la música, el arte, la educación y distintas expresiones culturales", señaló Pino.