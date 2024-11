Así es el pueblo de Neuquén distinguido como "el más lindo del mundo"

César Silva Croome, secretario de Turismo de Caviahue-Copahue, explicó que los habitantes se llenaron de alegría al recibir la distinción de Best Tourism Villages de ONU Turismo. "En el 2022 habíamos postulado y no habíamos llegado a estas instancias finales, ahora mejoramos el proceso y tenemos este logro que nos llena de alegría", dijo y aclaró que, más allá de las medallas, ya haber quedado finalistas despertó mucho interés en los viajeros que quería conocer ese rincón de Neuquén.

lago caviahue 1.jpg

Si bien el Best Tourism Village no otorga un premio económico, la distinción es una vidriera que catapulta la visibilidad del destino turístico. "Hoy temprano estuve hablando con los chicos de la oficina de turismo me decían que las redes y el teléfono explotaban", relató el secretario, que aseguró que ya trabajan en la puesta a punto del complejo de Termas de Copahue, al tiempo que atienden las consultas de los interesados en conocer el lugar.

¿Qué ofrece Caviahue-Copahue para los turistas?

El camino hacia este pueblo pintoresco es un preludio de maravillas en todas las temporadas, a 367 kilómetros. A través de la Ruta Provincial Nº 26, el paisaje se transforma a medida que se asciende hacia los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Aquí, a los pies del volcán Copahue, el aire se siente más puro, el cielo parece más amplio y los bosques de araucarias –árboles milenarios que resguardan el lugar desde tiempos inmemoriales– saludan a los viajeros con su majestuosidad.

Al llegar a Caviahue-Copahue, uno se encuentra rodeado por una naturaleza salvaje y, al mismo tiempo, acogedora. El imponente volcán Copahue, aún activo, vigila desde lo alto, mientras que el lago Caviahue refleja en sus aguas los tonos cambiantes del cielo. La actividad volcánica ha modelado el terreno y ha creado maravillas naturales como el Salto del Agrio, una cascada cuyas aguas ácidas caen en un espectáculo visual que deja sin aliento.

Caviahue-Copahue el mejor pueblo del mundo.mp4

Termas

Uno de los aspectos más conocidos de la localidad son las termas de Copahue, donde la provincia administra un complejo terapéutico que permite sacar provecho de las propiedades curativas de sus aguas. Apenas a unos 380 kilómetros de la capital provincial y al pie del volcán Copahue, que está a 2977 m.s.n.m. La particularidad es que sus recursos son naturales y únicos por su origen volcánico.

Se trata de fumarolas y hervideros que mineralizan las aguas de deshielo, fangos y algas, dando lugar a una diversidad de colores, con aguas verdes, grises y transparentes, sulfuradas y ferruginosas. De esta manera, el complejo termal brinda alrededor de 10 programas termales y más de 12 servicios de dermocosmiatría termal, belleza, kinesiología y masoterapia.

Como novedad, esta última temporada de invierno se ofreció la posibilidad de visitar las termas para darse baños en las lagunas rodeadas de nieve. Si bien el camino es de difícil acceso, porque la zona se cubre de nieve, cientos de turistas lo disfrutaron este año después de trasladarse en vehículos tipo oruga.

Termas Nieve Copahue.jpg

El presidente de EPROTEN, Matías Ramos destacó: "Logramos abrir el complejo en pleno invierno después de mucho tiempo y podemos asegurar que, en sólo un mes, logramos resultados extraordinarios, ya que las visitas a nuestras termas han crecido exponencialmente, demostrando que cada vez más personas descubren el valor único de las aguas mineromedicinales".

Ramos dijo, además, que en Copahue, los turistas no solo se sumergen en un paisaje invernal de ensueño, sino que también reciben los beneficios terapéuticos de las aguas, reconocidas mundialmente por su capacidad para aliviar dolencias, revitalizar el cuerpo y el espíritu.

Senderos de trekking y cascadas

Entre el amplio abanico de ofertas de actividades para realizar se encuentra El sendero de las 7 cascadas. En esta primera opción se puede disfrutar de una excelente vista, ya que es un lugar perfecto para vivir una experiencia increíble entre araucarias milenarias, saltos de agua, sumada a la imponente vista del volcán Copahue, único activo, actualmente en la provincia.

El comienzo de este camino está a un kilómetro del ingreso a Caviahue y se encuentra a metros del cruce del puente sobre el río Agrio. Este recorrido no representa mayores dificultades, se hace todo caminando y a medida que se asciende comienzan a exhibirse, progresivamente, cada una de las cascadas, parte fundamental del potencial turístico local.

Caviahue- Copahue, un espacio para disfrutar de la naturaleza y termas (5).jpg

El tramo completo tiene una duración aproximada de una hora y media, o dos, ida y vuelta. En el tramo que se suele realizar se llega a las cuatro principales: la primera es la Cascada del Basalto, la segunda es la Cabellera de la Virgen, sigue la Culebra y para finalizar está la Cascada del Gigante.

Cada una de las altas cascadas están conformadas por enormes saltos de agua, rodeadas de milenarias araucarias. Debido a la distancia de los acantilados que ofician de miradores y la gran potencia con la que baja el agua, no está permitido acercarse a ninguna de ellas, por seguridad.

Salto del Agrio

Ubicado en cercanías de Caviahue es una de esas joyas escondidas para muchos que cada tanto salen a la luz para recordar las bellezas naturales que encierran algunos rincones de la provincia de Neuquén. Se trata de una cascada del río Agrio, de aproximadamente 60 metros, que fluye a través de un gran cañón formado por sucesivos desbordes de lava, producto de la antigua actividad volcánica. El agua cae abruptamente a un pozón para seguir el cauce del río, en medio de piedras de basalto.

Video viral de Salto del Agrio.mp4

En las temporadas de fuertes lluvias o copiosas nevadas, se puede ver otro impresionante espectáculo: el salto se duplica con dos cataratas de agua que impactan a los turistas.