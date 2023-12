Por qué la gente debería elegir Termas de Copahue este verano

Otro grupo de mujeres, de no más de 35 años, paseaba por las termas en busca de vapores, ofrecidos en la sauna contigua a la laguna del chancho, para obtener los beneficios de los minerales del volcán. “No me pierdo un año, ahora vine con mis amigas. Después voy a venir en enero con mi marido y, si viniera con otro grupo, también me engancho. Soy fanática”, dijo una de ellas, quien ofició de anfitriona de su grupo de amigas, quienes llegaron desde la capital neuquina.