Termas de Copahue: ya anunciaron los precios que estarán fijos toda la temporada

Ya hay fecha de apertura para la temporada termal. Las tarifas publicadas no van a tener cambios este verano.

En un contexto de alta inflación y ante la incertidumbre que genera el balotaje del 19 de noviembre, muchos turistas se apuran a reservar sus vacaciones de verano con el objetivo de congelar los precios de pasajes, alojamientos y otros servicios. En las Termas de Copahue , uno de los destinos más icónicos de la provincia de Neuquén, no habrá posibilidad de pagar por adelantado, pero sí aseguran un fenómeno insólito para estos tiempos: las tarifas ya publicadas quedarán fijas todo el verano.

El funcionario adelantó que muchos hoteles y prestadores turísticos del sector privado ya tienen un gran volumen de reservas para la temporada de verano en Copahue. Sin embargo, las termas no permiten realizar reservas o pagos por adelantado. "Antes de acceder a cualquier baño, los visitantes deben pasar por una consulta médica en donde se planifica cada tratamiento, por eso tienen que estar en el lugar para saber qué servicios contratar", relató.

A diferencia de lo que ocurre con muchos hoteles y otros servicios de turismo, que se ven afectados por la alta inflación, en las termas no se modificarán los precios. De esta manera, no hace falta pagar por adelantado para congelar las tarifas, que ya fueron publicadas en el sitio oficial del Ente y que se mantendrían fijas durante todo el verano. El precio aproximado es de 2 mil pesos por cada servicio, aunque los valores varían según si se trata de baños terapéuticos o tratamientos estéticos.

Si bien el tarifario publicado aclara que los precios están sujetos a modificación, las autoridades adelantaron que pretenden no hacer cambios en los valores para este verano. No obstante, la temporada se verá atravesada no sólo por el cambio de gestión del gobierno nacional sino también el provincial. Desde el Ente trabajan para dejar el complejo en condiciones para que las nuevas autoridades puedan continuar ofreciendo los servicios termales sin grandes sobresaltos bajo una nueva administración.

precios copahue (1).jpg Los precios para esta temporada en las Termas de Copahue.

Como el complejo termal es público, Retamal aclaró que no persiguen un fin lucrativo. Por el contrario, buscan motorizar la actividad turística de la zona y ofrecer un servicio para los neuquinos que quieren sacar provecho de las aguas termales de Copahue. Las tarifas que cobran a los usuarios buscan sostener una cuota mínima de las tareas de mantenimiento que exige el complejo termal, ubicado en una zona inhóspita de la cordillera neuquina.

Según indicó, en la última temporada se registró la contratación de 149 mil prestaciones, con fines de semana que tuvieron picos de más de 12 mil baños y servicios contratados. "Eso implica un crecimiento con respecto a la temporada anterior, y marca que Termas volvió a estar en el radar del turismo", dijo. Agregó, además, que cada vez son más los jóvenes que eligen conocer las Termas como un nuevo destino, más allá de aquellos visitantes que incorporaron el hábito de hacer un viaje termal al año para alcanzar beneficios en la salud, a partir de las propiedades curativas de sus aguas.

Según el sitio oficial de Termas de Copahue, los baños más tradicionales, como la Laguna Verde o la Laguna del Chancho, de aguas fangosas, tiene un costo de 2 mil pesos por persona. Por las condiciones que causaron las nevadas tardías, que podrían extenderse hasta la próxima semana, es posibles que los baños exteriores sigan inhabilitados durante los primeros días de la temporada, que comienza el 1 de diciembre.

Termas de Copahue en precios

La consulta médica obligatoria tiene un costo de 2500 pesos para esta temporada 2023/2024, mientras que la consulta de enfermería cuesta mil pesos. Por dos mil pesos se accede a los servicios de baños de inmersión, de vapor, de Laguna Verde, Laguna del Chancho y curas hidropínicas. El hidromasaje cuesta 2400 pesos y el hidropulsor cuesta 4200 pesos.

La máscara para nebulizar cuesta 3600 pesos y las nebulizaciones 950 pesos. La fangoterapia local se consigue por 2800 pesos y la versión total cuesta 5600 pesos. El servicio de Hubbard con kinesiología tiene un costo de 4700 pesos.

Entre los múltiples servicios del complejo termal también se ofrecen masajes y terapia geotermal, que oscila entre los 7 mil y los 19 mil pesos. Los tratamientos dermatológicos van de los 3400 a los 8300 pesos y la belleza facial integral tiene un valor de 8400 pesos.

El complejo ofrece descuentos del 50% para jubilados y pensionados, y un 30% de rebaja para los residentes que acrediten esa condición. Además, los niños de entre 1 y 5 años pueden acceder sin cargo.