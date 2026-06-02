El escultor de la polémica estatua de Mirtha Legrand apuntó contra la conductora.

La estatua de Mirtha Legrand que fue inaugurada en Villa Cañás, el pueblo santafesino donde nació la histórica conductora, terminó siendo el centro de una polémica inesperada. Es que lo que nació como un reconocimiento a una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina se transformó en tema de debate nacional, motivo de memes y críticas en redes sociales. El fin de semana pasado, la propia diva se sumó a las críticas al sostener: "Yo soy hermosa y eso es horrible".

Detrás de la obra está Daniel Melero . Un escultor nacido en Laboulaye, Córdoba, que lleva décadas dedicado al arte y que, hasta la escultura de la Chiqui, desarrollaba gran parte de su trabajo lejos de la exposición mediática.

Durante meses había trabajado en una pieza concebida como un homenaje. Una obra realizada desde la admiración y el respeto hacia una figura que forma parte de la historia cultural argentina. Pero la repercusión terminó convirtiéndola en una de las esculturas más comentadas de los últimos años. A la distancia, Melero todavía recuerda el impacto de aquellos días. "Soy muy autocrítico con mi trabajo", explicó durante una charla con un medio santafesino. “Siempre siento que podría haber dado más. A veces termino una obra y me queda la sensación de que le falta algo. Nunca me quedo completamente conforme”, aseguró.

image

Esa exigencia personal fue justamente la que lo llevó a aceptar modificaciones posteriores en la escultura. "Le levanté un poco más el pelo para darle más volumen, modifiqué algunos detalles de la sonrisa, los dientes para que no estuvieran tan remarcados y alguna pequeña parte del pómulo. Cuando uno toca algo en una escultura, cambia muchísimo, aunque parezca un detalle mínimo", indicó.

Su respuesta a la crítica de Mirtha Legrand

Sin embargo, lo que más lo marcó no tuvo que ver con cuestiones técnicas. Lo que le dolió fue sentir que la discusión pública se concentró únicamente en el parecido físico y dejó de lado la intención con la que había sido realizada la obra. “Al principio me molestó bastante porque pensaba en todo el esfuerzo que había hecho el municipio de Villa Cañás para concretar el proyecto. Había mucho trabajo detrás de eso. Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible desde nuestra visión. Después puede gustar o no gustar, pero sentíamos que no se estaba valorando el cariño con el que se había hecho”, observó.

Esa sensación sigue siendo, todavía hoy, uno de los recuerdos más fuertes que conserva de aquella experiencia: "Sentimos que Mirtha nunca valoró el amor con el que la hicimos. Más allá de si le gustaba o no, nos pareció que hubo poco interés en reconocer el afecto que había detrás de la obra. Eso fue lo que más nos sorprendió".

image

La situación se volvió todavía más desconcertante por un dato que, según afirma, nunca tuvo demasiada repercusión pública. "Según nos transmitió el intendente, ella había visto la escultura antes de que se colocara y la había aceptado. Después vino toda la reacción pública y para nosotros fue muy extraño porque teníamos entendido que la había visto previamente". Durante aquellos días, la repercusión fue tan intensa que la historia llegó a programas de televisión, portales nacionales y redes sociales de todo el país.

Lo que para cualquier artista hubiera significado un golpe difícil de asimilar terminó convirtiéndose en una experiencia transformadora: "Fue un momento complicado. Bastante difícil. Pero también aparecieron personas que me ayudaron muchísimo, como es el caso de Osvaldo Laport. Y mucha gente que yo no conocía se acercó a apoyarme. Personas vinculadas al arte que me hicieron entender cosas que antes no tenía claras". Con el paso del tiempo, aquella historia comenzó a adquirir otro significado. La distancia emocional le permitió observar lo ocurrido desde una perspectiva diferente y encontrar aprendizajes donde inicialmente solo había visto frustración.