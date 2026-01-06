Mariano Gaido confirmó que este año se volverá a superar el récord de calles con pavimento

El intendente de Neuquén recorrió los trabajos que se llevan adelante sobre la calle San Martín. "Estamos arrancando a todo ritmo con más de 100 obras", dijo.

El año 2025 cerró con un récord de calles repavimentadas y el 2026 ya se puso en marcha con un plan que dará continuidad y seguirá renovando las arterias de la ciudad de Neuquén en todos los sectores que, por el paso de los años, el pavimento ya necesita mejoras.

Este martes el intendente Mariano Gaido recorrió la obra que avanza sobre la calle San Martín entre Collón Cura y Artigas, y confirmó que este año se repavimentarán otras 250 cuadras y se asfaltarán otras tres mil. “Volvemos a empezar con el plan Orgullo Neuquino y vamos a superar lo que hicimos en 2025”, afirmó el intendente.

“Estamos arrancando a todo ritmo con más de 100 obras en toda la ciudad. En este caso son las repavimentaciones, pero también hay que poner en valor las más de tres mil cuadras de asfalto que se tienen proyectadas para este año”, reafirmó Gaido y dijo: “Ponemos otra vez el contador a cero con el año nuevo, arranca un plan de obra nuevo y arranca un presupuesto que es neuquino”.

Calle San Martín

“Cumplimos con el objetivo el año pasado y vamos a seguir igual: Esas obras ya están y han comenzado. Realmente es un orgullo porque es con presupuesto propio, es presupuesto de la ciudad a partir del superávit que tiene la Municipalidad de Neuquén, un superávit que se invierte rápidamente en obras”, afirmó Gaido.

Respecto a la intervención sobre la calle San Martín, Gaido mencionó que se trata de una troncal muy importante, que comunica gran parte de la capital “la estamos abordando durante el mes de enero ya que la ciudad se encuentra en una situación de menor ritmo de circulación de tránsito”, dijo y recordó que esta troncal había renovado otro sector durante 2025 entre Colón y Bouquet Roldán.

obra publica pavimento neuquen

El pavimento avanza por tramos

Por su parte, Mariel Bruno, subsecretaria de Infraestructura especificó que las repavimentaciones se concretan sobre calles que han cumplido su vida útil, superando en muchos casos las dos décadas de uso intensivo y que, además, han sido objeto de numerosas intervenciones.

Respecto a la metodología de trabajo, Bruno contó que las repavimentaciones siempre son de dos o tres cuadras “porque vamos sobre las troncales, porque no queremos interrumpir tránsito indefinidamente y como estamos repavimentando con asfalto modificado, es decir, un asfalto que podemos liberarlo al tránsito inmediatamente después de que lo tiramos, intervenimos cada dos o tres cuadras y así nos movemos en toda la ciudad”.

Asfalto en Terrazas del Neuquén (1)

Calles estratégicas de Neuquén

Entre otras troncales importantes, en 2025 se dejó como nueva la calle Bahía Blanca entre Chocón e Independencia y luego su continuidad Entre Ríos hasta Leloir; también Obrero Argentino entre la avenida Mosconi y Richieri. La calle Belgrano también fue intervenida por tramos.

Combate de San Lorenzo se renovó en gran parte de su extensión, lo mismo que Moritan entre Nogoyá y Huilén. Casimiro Gómez entre Novella y avenida del Trabajador, y otras 8 cuadras desde avenida del Trabajador hasta Dr. Ramón. Novella fue objeto de una repavimentación de 12 cuadras en el tramo comprendido entre Huilén y Arabarco.