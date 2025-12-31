Mariano Gaido y los desafíos de Neuquén en 2026: "se viene la obra más importante de la historia de la ciudad"

El intendente repasó los avances de este año en su gestión y aclaró que a fines de enero se adjudica el ambicioso proyecto de la Avenida Mosconi.

El último día del año, el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido , visitó los estudios de LU5 para hacer un repaso de su gestión de este 2025 y adelantar los ambiciosos proyectos para el año que viene, con el foco puesto en una obra histórica. La remodelación de la Avenida Mosconi se perfila como el proyecto más grande en la historia de la ciudad y tendrá una característica única: los trabajos se harán durante las 24 horas de cada jornada.

"Siempre digo que la mejor campaña es la gestión, la gestión son los resultados y eeste ha sido un año de grandes resultados en la ciudad ", aseguró el jefe comunal en la entrevista radial, y agregó números que demuestran el crecimiento acelerado que se registra en la ciudad y que denotan la pujanza económica de la región.

"Habilitamos 1.176 licencias comerciales. Se aumentó un 19% la cantidad de comercios que se inscribieron y abrieron sus puertas en la ciudad en relación al año pasado", dijo y agregó: "Tenemos más de 100 edificios en construcción en altura, es un récord de metros cuadrados de construcción, más de 400,000 m² de construcción del sector privado".

Mariano Gaido nota LU5 (2)

Aunque reconoció que gran parte de la actividad económica de Neuquén capital se explica por el desarrollo de Vaca Muerta, agregó que el objetivo de su gestión apunta a diversificar la matriz con nuevas actividades, con proyectos como el Polo Tecnológico o la conversión de la capital en un destino turístico. "Cuando llegué a la ciudad había 1700 metros de Paseo Costero. Hoy hay 34 kilómetros de Paseo Costero desarrollados, es la costa más linda cuidada con guardavidas, limpia, con infraestructura y eso ha potenciado el turismo".

"Cuando llegué a la ciudad había una ocupación hotelera los fines de semana largos y épocas de de vacaciones el 19%. Hoy estamos por encima del 65 al 70%. Eso se traduce en trabajo", agregó. Con Neuquén capital navideña, el Municipio buscó potenciar el turismo en las fiestas de fin de año. Gaido afirmó: Tenemos mucho por crecer, pero la verdad que haber logrado capital navideña significa potenciar económicamente la ciudad".

ON - Neuquen Emprende Eleve (22) Omar Novoa

Y dio algunas cifras de los eventos: más de 200 mil personas pasaron por el arbolito de la Avenida Argentina para sacarse una foto y el 37% de ellos no son de la ciudad. Además, la misa criolla junto al grupo Elevé, en el Parque Jaime de Nevares, convocó a unas 50 mil personas.

Las obras que se vienen y una Avenida histórica

Para Gaido, los desafíos del futuro tienen que ver con las obras necesarias para garantizar la calidad de vida de los capitalinos. "Neuquén se ha transformado en una ciudad para vivir, donde podés correr por un paseo costero, andar en bici con los chicos, donde podés ir a un centro comercial, donde te podés educar en el ámbito público y privado, donde tenés un sistema de salud público y privado de jerarquía", afirmó Gaido.

En ese escenario, explicó que las cuentas ordenadas de la Municipalidad, que sigue presentado presupuesto con superávit, son las que permiten planificar obras públicas en un contexto nacional de desinversión en la materia.

"Las 20 avenidas y las 3 mil cuadras de asfalto son las que potencian el crecimiento", dijo el intendente y agregó: "A finales de enero se adjuica y llega la obra más importante de la historia de la ciudad".

Gaido obra pavimento

Según aclaró, la Avenida Mosconi implicará no sólo la vía asfáltica sino un gran canal que va por debaje y que permitirá escurrir el agua con las lluvias cada vez más abundantes de la ciudad. "La ciudad estaba esperando hace 120 años que se desarrolle esta obra", señaló.

Agregó que en los últimos tres años, la Municipalidad ejecutó unos 200 kilómetros de canales pluviales. "Algunas obras fueron muy discutidas, como la de la Avenida Argentina, que me preguntaban ¿Por qué rompés, Mariano? La avenida Argentina no, no la rompo. Le estoy dando la infraestructura necesaria para cuando lleguen las lluvias", afirmó.

Recordó que la Avenida Mosconi está elevada a una altura de dos metros y el objetivo de esta obra ambiciosa es dejarla al mismo nivel. "Lo tenemos licitado en etapas, con presupuesto propio, se adjudica a finales de enero y a partir de ahí comenzamos con una obra única en el país, va a ser una obra que se va a trabajar las 24 horas", dijo.

Y agregó: "Las 24 horas, de noche y de día. Está establecido así para que sea mucho más rápido por la preocupación que tienen los comerciantes del lugar". Pese a que el proceso de construcción podría generar complicaciones, consideró que la avenida terminada promete transformar y potenciar la ciudad. "Buscamos que no nos suceda lo que pasó en Neuquén en 2010 y en 2014 o hace poco en Bahía Blanca, que además el principal perjudicado es el sector privado, todos los comercios se vieron afectados con la inundación", dijo.

Hiroki estacionamiento

Para llevar tranquilidad a los comerciantes, aseguró que se va a trabajar de forma "muy rápida" y garantizando la accesibilidad en todas las etapas. "Yo fui comerciante y lo entiendo, de manera personal con el equipo técnico nos preocupamos de que el frentista pueda seguir laburando".

Tecnología y obras para 2026

El intendente consideró que todavía queda mucho tiempo para seguir avanzando con obras en la ciudad en los dos años de gestión que le quedan frente a la Municipalidad de Neuquén.

"Este año 2026 le llega a la ciudad con las obras que la van a transformar en una gran metrópolis", dijo y repasó los principales desafíos para el año, que incluyen no sólo la Avenida Mosconi sino la finalización de los Paseos Costeros para llegar hasta el puente carretero que une Cipolletti con Neuquén, con los últimos 5 kilómetros que se va a inaugurar en junio", dijo.

SFP Aniversario 121 Neuquen Inauguran Polo tecnologico (30) Sebastián Fariña Petersen

Y afirmó que se va a continuar con las calles troncales, como Copahue y El Chocón,, que se van a comunicar con los paseos costeros, como ocurre hoy con la calle Solalique. Detalló avances en el ingreso a la ciudad por la Avenida Raúl Alfonsín con un estacionamiento subterráneo y un polo gastronómico con shopping a cielo abierto. A eso se sumarán obras en esa Avenida para apaciguar el colapso de tránsito que se ve hoy en el acceso a la ciudad por a zona de ruta 7. "Ya tiene presupuesto y lo vamos a licitar", afirmó.

Más barrios regularizados, nuevos loteos con servicios y la continuidad de los planes de asfalto son parte de las proyecciones para el año que comienza, que también incluirá una perspectiva de avances con la tecnología como aliada.

En ese sentido, Gaido aclaró que la inteligencia artificial ya comenzó a aplicarse en los semáforos, y se sumará también al estacionamiento medido. "Vamos a instrumentar una ordenanza que la voy a presentar el 15 de febrero para que se actualice y se modernice y llegue al sistema que tenemos, por ejemplo, en Cole, en el estacionamiento", dijo y agregó que el objetivo es articular las cámaras instaladas en la ciudad con inteligencia artificial para garantizar la seguridad y la limpieza de la ciudad.