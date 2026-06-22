Detuvieron a un exjugador de fútbol acusado de matar a golpes a su madre de 86 años

La víctima fue encontrada sin vida dentro de su vivienda. Ocurrió en la ciudad balnearia de Necochea.

El exjugador de fútbol fue detenido por el femicidio de su madre, Delia Romero.

Conmoción en la ciudad balnearia de Necochea por el asesinato de una mujer de 86 años . La investigación avanzó rápidamente y ya cuenta con la detención del principal sospechoso , su hijo Jorge “Garda” Sánchez , un exjugador de fútbol ampliamente conocido en la ciudad.

La víctima fue identificada como Delia Mercedes Romero de Sánchez , cuyo cuerpo signos compatibles con una violenta agresión , fue hallado el viernes por la tarde dentro de su vivienda ubicada en la localidad de Quequén. Las primeras medidas ordenadas por la fiscalía apuntaron a su hijo como principal sospechoso.

Según las primeras actuaciones de la investigación, el cuerpo de la mujer tenía al menos una grave lesión en la cabeza . La autopsia será clave para determinar la causa exacta de la muerte.

Quién es Jorge “Garda” Sánchez, el exftubolista acudado del asesinato

Jorge Sánchez tuvo una trayectoria en el fútbol regional. Jugó en Estación Quequén y formó parte de los planteles de Villa Mitre de Bahía Blanca en los años ‘90.

Los hermanos Sánchez, jugadores de fútbol de Necochea. Jorge y Luis Sánchez, exjugadores de fútbol de Necochea.

Además, es hermano de Luis “Paco” Sánchez, una de las figuras más reconocidas del fútbol de Necochea y la zona.

“Gracias a todos y a cada uno por mensajes, saludos, abrazos del alma. Es un momento durísimo e impensado de la vida. Recordaré a mi mamá como lo que fue, la mejor madre que me podía haber tocado, junto al viejo Paco fueron padres increíbles. Te amo ma..siempre vivirás en mi corazón”, escribió Paco en sus redes.

El fiscal Walter Pierrestegui confirmó que la causa se inició bajo la figura de femicidio. El hecho habría ocurrido alrededor de las 15 del viernes, aunque la hora exacta y las circunstancias se intentan reconstruir con las pericias.

En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda de Quequén, la Comisaría de la Mujer, la Jefatura Departamental, la DDI y la Policía Científica.

Al momento de ser arrestado, Sánchez había ingerido pastillas y estaba intoxicado, por lo que debió recibir atención médica en el Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra. Se le extrajeron muestras de sangre para análisis toxicológicos.

Por el momento, el acusado se negó a declarar y permanece detenido a disposición de la Justicia, imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, mientras se esperan los resultados de la autopsia y otras pruebas.