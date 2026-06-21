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Juana Viale se habría separado: los rumores de romance con Manu Urcera que la hicieron estallar

La conductora y Yago Lange habrían culminado su vínculo tras tres años de romance debido al desgaste y la falta de conexión.

Juana Viale se habría separado: los rumores de romance con Manu Urcera que la hicieron estallar

Juana Viale y Yago Lange se habrían separado después de tres años de relación, según revelaron en las últimas horas en LAM. La información fue dada por Pepe Ochoa, quien aseguró que la pareja atravesaba un prolongado período de desencuentros y que la decisión se habría tomado hace algunos meses. “Hace dos meses me llegó esta información contundente. Está separada”, afirmó el panelista al aire.

Qué dijo Pepe Ochoa sobre la separación de Juana Viale

De acuerdo con la versión difundida en el ciclo de Ángel de Brito, uno de los principales motivos de la ruptura tendría que ver con las diferentes rutinas y proyectos de vida de ambos. “Él viaja mucho y ella está acá, y están muy desencontrados. Entonces decidieron separarse Juana Viale y Yago Lange”, explicó el comunicador. Además, remarcó que “ya no coinciden más en un proyecto en común”, una situación que habría desgastado el vínculo.

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La noticia sorprendió porque la conductora y el deportista siempre mantuvieron un perfil muy bajo y evitaron exponer públicamente los detalles de su relación. Según contaron en el programa, los rumores sobre la separación circulaban desde hacía unos meses, aunque ninguno de los dos había hecho declaraciones al respecto. “Se separaron porque básicamente ya no pasaban mucho tiempo juntos”, sostuvo el panelista.

La reacción de Juana Viale ante los rumores de romance con Manu Urcera

La versión de la ruptura llega semanas después de que la nieta de Mirtha Legrand quedara envuelta en rumores por un supuesto coqueteo con Manu Urcera durante una emisión de Almorzando con Juana. En aquel momento, la conductora desmintió de manera categórica cualquier versión romántica y calificó las especulaciones como “un disparate”. “No me sorprenden las boludeces porque realmente es una ridiculez”, lanzó entonces, visiblemente molesta por la repercusión que habían tenido los comentarios.

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Con sus palabras, la presentadora buscó cerrar definitivamente la polémica y dejar en claro que no piensa seguir alimentando comentarios sobre su vida privada. “No tengo ni tiempo para desarrollar esto porque me parece carente de contenido”, sentenció la conductora, antes de concluir la nota con una frase contundente: “Me tengo que ir a ocupar de las cosas que me importan, que son mis hijos”.

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