Después de ser vinculada con Mauricio Macri, cuál es el nuevo desafío personal de Juana Viale

La conductora reveló en una entrevista cuáles son sus planes para este 2026 que arrancó con la temporada de verano en Mar del Plata.

Entre los rumores de romance con Mauricio Macri , Juana Viale transita un movido comienzo de año. La actriz dio inicio a una nueva temporada de su programa desde Mar del Plata y, en ese marco, accedió a una entrevista donde habló de sus planes para este 2026.

La entrevista se dio luego de la grabación del programa que tuvo como invitados a Florencia Peña, Juan Ingaramo, Martín Bossi, Laurita Fernández y Federico Cyrulnik. Entre cada publicidad, la actriz bromeaba con sus invitados, se sorprendía por sus revelaciones y opinaba de sus vidas. Mientras la peinaban comía e interactuaba con las figuras. Detrás de cámara, más de 22 personas siguen atentos el ciclo, se trata de productores, sonidistas, asistentes, vestuaristas y maquilladores.

Pero más allá de su trabajo en televisión, Juana tiene la mente en sus proyectos personales, su trabajo físico y sus pasiones. Una semana atrás, la joven había mostrado en sus redes sociales su compromiso con la naturaleza y los deportes al aire libre. En su perfil de Instagram, la actriz había publicado imágenes en las que se la veía andando bicicleta, entre la inmensidad de un paisaje rutero en Uruguay. “Me estoy preparando para un Ironman”, comentó en charla con Infobae, minutos después de salir del estudio en el Costa Galana y cambiarse el llamativo vestido que lucía.

image

"Me encanta estar en Mar del Plata. Me encanta la energía que hay, la gente que te cruzás en la calle, cómo vienen los invitados a la mesa. Me parece que es espectacular arrancar el año con el aire marino", comenzó diciendo en la nota al contestar como se sentía en esta temporada de verano.

Los planes de Juana Viale para este 2026

"Seguimos con los almuerzos, seguimos todo enero en Mar del Plata, febrero nos vamos a tomar un respiro ahí de vacaciones, porque nosotros no paramos en todo el año. Y después vamos a continuar y seguir con los almuerzos y La noche de Mirtha", comentó acerca de cómo será la rutina con los programas que conduce junto con su abuela en El Trece.

Con respecto a las actividades que realizan en Mar del Plata cuándo no están al aire, Juana Viale mencionó que van al teatro con su abuela y realizó un curioso comentario: "prefiero encontrarla en la butaca directamente, porque cuando ella llega es como mucho movimiento y a mí me gusta directamente esperarla en la butaca. Si no, comer acá en el restaurante del Costa Galana, que es fabuloso, no es mal plan".

image

En cuánto a sus planes personales para este 2026, la conductora habló de su vínculo con la actividad física. "Sí, estoy con mucho deporte, por supuesto, andando en bici, corriendo, entrenando para un próximo triatlón, así que encarando por ese tema. Es un medio Ironman, sí. Ya hice uno el año pasado y ahora voy por otro, así que entrenando para eso".

"No soy una deportista de alto rendimiento ni mucho menos, y me entreno y pongo mucha voluntad. Todos los días, hago alguna de las tres disciplinas. Cuando se acerca más la fecha de la competencia, hago doble turno y, con una buena alimentación, con un buen descanso, y mucha garra", agregó.

Para cerrar, habló acerca de qué siente cuándo hace deportes: "de todo. Pasás por todas las sensaciones, por todos los momentos de amor, felicidad y odio y para qué estoy acá y qué bueno que lo hice. Es como una ruleta de emociones. Yo hago bicicleta de ruta, así que estuve en muchos lugares y he andado por varios lugares de Argentina. Y voy andando".