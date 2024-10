Lo condenaron por retirar una encomienda con cinco kilos de marihuana, pero no irá preso

El castigo recayó en un joven de Cutral Co, que aceptó su responsabilidad y evitó una pena efectiva. La investigación fue encabezada por Gendarmería.

Un joven de Cutral Co que fue atrapado por Gendarmería luego de recibir una encomienda con casi 5 kilos y medio de marihuana fue condenado pero no irá a la cárcel. El proceso se definió la semana pasada ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén capital (TOF) luego de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa. El narco neuquino pudo ser atrapado gracias a un operativo previo realizado sobre la Ruta Nacional 14, donde se interceptó un camión que se dirigía a esta provincia. A partir de una inspección con un escáner, se pudo comprobar la existencia de una carga irregular en una encomienda. Con el fin de apresar al destinatario, se ordenó que se realice la denominada “entrega vigilada”.

Finalmente, en Plaza Huincul, un joven de nombre Facundo, retiró el paquete y de inmediato, fue apresado por el personal de Gendarmería. En el interior de la encomienda, había cuatro envoltorios con un poco más de 5 kilos de marihuana. El joven, oriundo de Cutral Co, no solo fue imputado por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad transporte sino que también se ordenó su prisión preventiva.

Debido a que el joven asumió su responsabilidad, pudo acceder a una pena en suspenso de dos años y medio de cárcel como partícipe secundario. Además, se determinó que deberá donar un poco más de 50 mil pesos al Comité para la Prevención de la Tortura.

La "entrega vigilada" de la encomienda

Frente a las características del operativo que terminó con la condena del joven de Cutral Co, no fue posible avanzar en la identificación de otros narcos vinculados con los envíos de drogas. El hallazgo de la marihuana fue fortuito y en el marco de un despliegue preventivo que desarrollaba Gendarmería Nacional sobre la Ruta 14, a la altura de la ciudad entrerriana de Colón. En ese marco, se comprobó que una encomienda tenía como destino final la ciudad neuquina de Cutral Co y se escaneó junto a otros paquetes.

Así fue como se estableció que la encomienda contenía estupefacientes y desde la justicia federal se dispuso una “entrega vigilada” para dar con el destinatario.

Un cambio en la calificación

En un primer momento, el joven que fue detenido enfrentó una imputación como autor de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte pero luego de aceptar su responsabilidad su conducta fue calificada como partícipe secundario en el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte.

NEUQUÉN-MARIHUANA- ESCANER- ENCOMIENDA-3.jpg Gentileza Gendarmería Nacional

Gendarmería lleva adelante un intenso despliegue diario en las rutas y, días atrás, concretó un procedimiento positivo en la Ruta Nacional 22, a la altura de Senillosa. En el lugar, detectaron una encomienda con casi un kilo y medio de marihuana. El paquete era trasladado por un micro y la droga fue rápidamente detectada por el perro “Boni”.

La marihuana estaba distribuida en cinco frascos y una veintena de sobres y fue incautada. De forma paralela, se abrió una causa para determinar los involucrados en su envío y recepción.