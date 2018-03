La joven relató su historia en un blog, en el cual contó que visitó el departamento de Fernández cuando ella tenía 16 años y el 32. "Yo, como era una pendeja boluda que la flashaba que la tenía re clara, entré como un caballo y terminé yendo a la casa", relató.

"Entre charlas me empezó a besar y a tocar. En la vergüenza le pedí si no podíamos ir a otro lugar un poco mas oscuro porque yo no quería que me viera desnuda. Subimos al entre piso, lo que sería la habitación y bajó la cortina que había, que no tapaba nada así que estaba todo iluminado igual. Entonces saca una cámara filmadora y me empieza a grabar", agregó.

Tras conocerse la denuncia, Clemente Cancela, conductor del programa, hizo una breve editorial en la que destacó que era un programa muy especial. "Yo calculo que a esta altura ya todos y todas saben a qué nos referimos, a una denuncia que apareció en un blog contra Joe. No es un blog cualquiera, eso lo quiero aclarar. Y también que la denuncia no es anónima, sino que la identidad se preserva de las personas que escriben en ese blog", sostuvo.

"Tenemos el deber de ser mucho más grandes de lo que nos queda cómodo y tenemos que entender que hay una denuncia que no podemos ignorar porque iría en contra de todo lo que hemos manifestado este programa desde hace años", agregó en la emisión del jueves.

Hoy vierners, Cancela volvió a referirse al tema y explicó que Joe Fernández había renunciado al programa.

Fernández, por su parte, emitió un escueto comunicado en su cuenta de Twitter, en la que anunció su salida del aire.