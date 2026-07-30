Ian Lucas y Renata Mónaco celebraron un nuevo mes juntos con tiernos mensajes e imágenes desde sus historias de Instagram.

El romantico mensaje de Ian Lucas a su novia en un nuevo aniversario como pareja

Ian Lucas volvió a demostrar que atraviesa un gran presente sentimental junto a Renata Mónaco . El influencer utilizó sus historias de Instagram para dedicarle un romántico mensaje a su pareja y celebrar un nuevo mes de relación, un gesto que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La publicación incluyó una postal tomada durante la noche, en la que Renata aparece besándolo en la mejilla mientras Ian sonríe con los ojos cerrados, reflejando un momento de complicidad entre ambos. Para acompañar la imagen, el creador de contenido eligió una frase breve, pero cargada de significado: “1+ @renaamonaco te amo” , junto a un emoji de corazón.

El intercambio de cariño no terminó allí. Apenas unos minutos después, Renata Mónaco compartió la historia en su propio perfil de Instagram y respondió con otra fotografía de la pareja, reafirmando el buen momento que viven juntos.

El romantico mensaje de Ian Lucas en Instagram.

Una postal de Ian Lucas y Renata que conquistó a sus seguidores

En esta segunda publicación, la pareja aparece disfrutando del Mundial 2026 desde las tribunas de uno de los encuentros del torneo. Ambos lucen la camiseta de la Selección Argentina mientras siguen de cerca el partido, en una imagen que combina su pasión por el fútbol con el momento personal que atraviesan.

El romántico mensaje de Renata Mónaco a Ian Lucas en Instagram.

Para completar la dedicatoria, Renata escribió un mensaje tan directo como emotivo: “Te amo”, acompañado por un corazón blanco, una respuesta que fue interpretada por sus seguidores como una nueva muestra del vínculo que comparten. Aunque ambos suelen compartir distintos momentos de su vida cotidiana en redes sociales, esta vez eligieron celebrar públicamente un nuevo aniversario de pareja con mensajes simples y espontáneos que rápidamente generaron repercusión entre quienes siguen su día a día.

Las publicaciones no solo reflejaron el cariño que se tienen, sino que también mostraron cómo aprovecharon su presencia en el Mundial 2026 para crear un recuerdo especial. Entre besos, sonrisas y declaraciones de amor, Ian Lucas y Renata Mónaco volvieron a convertirse en protagonistas de las redes sociales, donde sus seguidores acompañaron la celebración con cientos de reacciones y mensajes de afecto para la pareja.