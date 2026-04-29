EN VIVO | Manuel Adorni presenta su informe: "Pasamos lo peor de la tormenta, la inflación continuará en baja"

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"El Garrahan empezó un plan de inversiones más grande en su historia"

Luego de semanas de lucha que atravesó el Hospital Garrahan por desfinanciación, el ministro coordinador habló sobre remodelaciones que se realizaron en el hospital pediátrico y lo destacó como el plan de inversión "más grande de la historia".

"A pesar de los intentos golpistas, el Hospital Garrahan inició el plan de obras e inversiones más grande de su historia", afirmó.

En detalle, Adorni aseguró que los hospitales Cuenca Alta de Cañuelas, René Favaloro de Rafael Castillo, Néstor Kirchner en Laferrere, El Cruce de Florencio Varela y el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría acumulan una deuda de más de 630 mil millones de pesos: "Las deudas en los hospitales SAMIC son tan elevadas que están integramente financiados por el Gobierno Nacional".

"Vaya hipocresía la del Estado presente. Parece no estar tan presentes para los bonaerenses", agregó.