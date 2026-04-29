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en vivo Congreso LA MAÑANA | NEUQUEN - 29 de abril de 2026 - 11:05

EN VIVO | Manuel Adorni presenta su informe: "Pasamos lo peor de la tormenta, la inflación continuará en baja"

En la Cámara están presentes el presidente Javier Milei, Karina Milei y más de 100 invitados para respaldarlo.

Manuel Adorni llegó al Congreso, donde lo acompañan el presidente y parte del Gabinete.&nbsp;

Manuel Adorni llegó al Congreso, donde lo acompañan el presidente y parte del Gabinete. 

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Este miércoles la Cámara de Diputados recibió a Manuel Adorni, quien presenta su primer informe de gestión como jefe de Gabinete, en un contexto marcado por investigaciones por enriquecimiento ilícito.

A partir de las 10:30 horas, Adorni dio inicio a su exposición en el Congreso Nacional y cuenta con el apoyo del presidente Javier Milei, Karina Milei e invitados de peso político para respaldarlo.

En medio de un riguroso operativo de seguridad y con el Congreso vallado a una cuadra a la redonda, el funcionario también responderá las 4.800 preguntas que realizaron los diputados por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

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"El Garrahan empezó un plan de inversiones más grande en su historia"

Luego de semanas de lucha que atravesó el Hospital Garrahan por desfinanciación, el ministro coordinador habló sobre remodelaciones que se realizaron en el hospital pediátrico y lo destacó como el plan de inversión "más grande de la historia".

"A pesar de los intentos golpistas, el Hospital Garrahan inició el plan de obras e inversiones más grande de su historia", afirmó.

En detalle, Adorni aseguró que los hospitales Cuenca Alta de Cañuelas, René Favaloro de Rafael Castillo, Néstor Kirchner en Laferrere, El Cruce de Florencio Varela y el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría acumulan una deuda de más de 630 mil millones de pesos: "Las deudas en los hospitales SAMIC son tan elevadas que están integramente financiados por el Gobierno Nacional".

"Vaya hipocresía la del Estado presente. Parece no estar tan presentes para los bonaerenses", agregó.

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"No hay más piquetes en la Argentina"

Respecto a cambios en los planes sociales, Adorni sostuvo que "a diferencia del gobierno Fernández-Fernández, que contó con 8200 cortes de calle", los argentinos hoy

"Los argentinos ahora pueden ir a trabajar sin que ningún delincuente les interrumpa el paso", lanzó remitiendo a su vez la baja en delitos.

"Mis felicitaciones para la ministra Sandra Pettovello por haber revolucionado la política social en la argentina", agregó.

Por otro lado, habló sobre los cambios de planes sociales como el ex Potenciar Trabajo, ahora "Volver al Trabajo" el cual se reemplazó por un sistema de capacitación laboral.

"Los beneficiarios deberan cumplir con un mínimo de asistencia y sino, pierden el beneficio. La cautelar judicial que intente frenar esta medida, será apelada", arremetió.

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"La edad ya no será una excusa para la impunidad"

Adorni habló también sobre la ley penal juvenil, tras la baja de edad de imputabilidad en el país, y recordó el crimen de Kim Gómez. "La edad ya no será una excusa para la impunidad", destacó.

Además, hizo referencia a la baja de homicidios y aseguró que durante la actual gestión se registró una baja en la tasa de homicidios y afirmó que la Argentina se convirtió en “el país menos violento de América Latina”.

También resaltó el impacto de operativos como el Plan Bandera en Rosario y otras iniciativas de control territorial y fronterizo. Y luego felicitó a la ministra Alejandra Monteoliva y valoró que continúa “un legado” de Patricia Bullrich en la lucha contra el delito.

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Juicio por la expropiación de YPF: "El más grande contra un Estado soberano"

"El fallo revertido de YPF se merece mis felicitaciones a todo el equipo de Gobierno que trabajo para hacerlo realidad", lanzó el funcionario. Y sumó: "fruto de esta gestión la Argentina obtuvo un fallo favorable en la justicia norteamericana".

"Este fallo permite ahorrarnos 18 mil millones de dólares", dijo e indicó que el mismo "fue el más grande contra un Estado soberano en la historia de Estados Unidos".

Adorni sobre el fallo de YPF

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"La pobreza está en su nivel más bajo en 7 años"

Respecto a la inflación, de igual manera indicó que la baja de inflación tuvo su impacto en la pobreza y "está en su nivel más bajo en 7 años" que dio 28,2%.

"Para aquellos que ahora cuestionan los datos de pobreza, me gustaría recordarles que hasta no hace mucho tiempo hubo un gobierno que intervino el INDEC y dejó de publicar los datos porque decían que medir la pobreza era estigmatizante", lanzó.

A su vez, destacó el trabajo del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, quien "erradicó a los gerentes de la pobreza".

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Adorni admitió que el nivel de inflación "fue malo"

En otro pasaje de su intervención, el funcionario libertario continuó con sus críticas al kirchnerismo y elogió al ministro de Economía, Luis Caputo.

Aún así, admitió que el dato de inflación de marzo "fue malo, no nos gustó y lo reconocemos". "A pesar de esta turbulencia generada por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación, el BCRA sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable sin necesidad de recurrir a una restricción a la compra de divisas", sumó.

"Lejos quedó la Argentina del cepo y los 20 tipos de cambio", apuntó.

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"Pasamos lo peor de la tormenta"

En el marco del repaso de logros económicos, Adorni indicó que recibieron al gobierno en "una situación crítica". "Si no era abordada, la pobreza hubiese llegado al 90%. Este gobierno tiene muy en claro lo que falta recorrer, el trabajo está lejos de ser terminado, y sabemos que lo que hicimos todavía no tiene un impacto en la gente".

Acto seguido arremetió que esto no se ha logrado todavía "por la operación golpista que el kirchnerismo montó en plena campaña electoral", aseguró y dijo que la oposición "operó financieramente milimétricamente" contra la gestión libertaria.

"Nuestro norte es innegociable. Pasamos la peor parte de la tormenta. La inflación continuará su camino a la baja, la actividad económica se está recuperando", sostuvo.

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"En 2023 la Argentina no tenía un futuro"

Al comienzo de su presentación, el jefe de Gabinete remarcó que Argentina "no tenía un futuro" cuando asumieron el poder y destacó: "Contra este destino nefasto luchamos día a día. Este Gobierno y este Presidente solo se deben a la gente común, a los argentinos de a pie", comenzó.

"Estamos devolviendo a los argentinos todo lo que les fue arrebatado por la maldad. La marcha del Gobierno en dos años evidencian resultados contundentes y positivos".

Posteriormente, brindó algunas cifras de avances sociales y económicos desde la presidencia de Javier Milei.

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Comenzó la sesión de Diputados con la presentación de Adorni

Con la presencia de 132 diputados, quedó abierta la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Previo a ello, el funcionario estuvo junto al presidente Javier Milei, su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei; funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. Luego se trasladaron al recinto.

Milei Congreso

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El curioso llanto de Elisa Carrió por Adorni

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, realizó un particular posteo en el que imita un llanto por el "pobre" de Manuel Adorni, según sus propias palabras.

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Por el mismo espacio político, la diputada nacional Mónica Frade sostuvo que el Jefe de Gabinete "debería ser desplazado por una moción de censura del Congreso".

"Del oficialismo espero espectáculo y que la oposición no haga un papelón como el 1 de marzo", dijo la legisladora, que agregó que no tiene muchas expectativas sobre la presentación de Adorni.

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Ya se conocen las primeras respuestas de Adorni sobre puntos clave

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó un extenso informe de gestión ante el Congreso con más de 2.100 respuestas, donde el foco estuvo puesto en las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

Entre los puntos más críticos, Adorni justificó su polémico viaje a Punta del Este asegurando que no tenía obligación de registrarlo como un viaje financiado por terceros, ya que la normativa vigente limita esa exigencia a actividades académicas o culturales. No obstante, la Justicia investiga si el traslado fue una dádiva pagada por el productor Marcelo Grandio.

Respecto a su evolución patrimonial, el funcionario remitió a su declaración jurada pública, aunque la oposición denuncia un crecimiento del 500% en su capital. El informe omite detalles sobre propiedades adquiridas recientemente, como un departamento en Caballito valuado en 230.000 dólares y una casa en un country, argumentando que los plazos legales para declarar el período 2025 aún no vencieron. Además, se indicó que los bienes de su esposa figuran en un anexo reservado de carácter confidencial.

patrimonio adorni

Otro de los ejes centrales fue la relación con Marcelo Grandio y sus contratos con la Televisión Pública. Si bien el Gobierno negó una contratación directa del periodista, se confirmó que su productora, Imhouse, firmó acuerdos de coproducción con RTA. La Justicia detectó transferencias bancarias de la productora hacia Adorni previas a su asunción y analiza si el Estado cedió recursos públicos de manera irregular para los programas de Grandio, quien habría costeado viajes privados de la familia del jefe de Gabinete.

Finalmente, el informe detalló que los viajes internacionales del presidente Javier Milei demandaron un gasto superior a los 425 millones de pesos en los últimos meses. Entre los traslados más costosos figuran las giras por Nueva York y Miami, en las cuales participó la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en calidad de "invitada". Ante las consultas sobre la legalidad de estos movimientos y la falta de registros de otros vuelos personales, el oficialismo mantuvo una postura técnica, delegando mayores precisiones a la causa judicial en curso.

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Cómo será la presentación del jefe de Gabinete en el Congreso

La exposición inicial, según fuentes oficiales, demandará alrededor de una hora. Luego cada bloque tendrá tiempos proporcionales para interpelarlo y los opositores reunirán aproximadamente cuatro horas de preguntas.

El Ejecutivo respondió por escrito 2.100 de las más de 4.800 preguntas presentadas, según el recuento oficial que distribuye los temas por áreas. De igual manera, Adorni deberá enfrentar preguntas en vivo durante la sesión, donde se espera que se concentren los cuestionamientos más sensibles vinculados a sus ingresos y a la compra de propiedades que aún no logró explicar ante la Justicia.

Karina Milei y Manuel Adorni

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