Así es el hospital universitario que forma cada año a más de 10.000 profesionales de la salud

Con práctica temprana, simulación clínica y un currículo integrado, la Universidad Hospital Italiano consolida un modelo innovador de formación en salud.

La Universidad Hospital Italiano es una institución de referencia en la formación de profesionales de la salud en Argentina, con un modelo educativo que articula excelencia académica, investigación, innovación y compromiso social en un entorno hospitalario de alta complejidad.

Fundada en el año 2000 como instituto universitario, evolucionó hasta alcanzar el estatus de universidad, con reconocimiento nacional e internacional y una propuesta académica orientada a responder a los desafíos contemporáneos del sistema de salud.

El Hospital Italiano de Buenos Aires constituye el corazón de este modelo, al ofrecer un ámbito asistencial real donde los estudiantes desarrollan competencias desde el inicio de su formación, con un enfoque centrado en la práctica, la ética profesional y el cuidado integral del paciente.

Este aprendizaje se complementa con el Centro de Simulación, que cuenta con más de 50 simuladores clínicos y quirúrgicos y realiza más de 500 actividades al año, posibilitando el entrenamiento de habilidades en un ámbito seguro y supervisado.

Gran parte de sus carreras adoptan el modelo de currículo integrado, una estrategia pedagógica que promueve un aprendizaje activo, práctico y contextualizado desde el primer año, favoreciendo el pensamiento crítico y el trabajo interdisciplinario.

Universidad Hospital Italiano

Actualmente, la Universidad recibe a estudiantes y profesionales de distintas provincias del país y del mundo, cuenta con más de 2.500 graduados y forma a más de 10.000 profesionales por año a través de sus programas de educación continua. Su oferta académica comprende 9 carreras de grado, 31 especializaciones, 5 maestrías, 3 doctorados y más de 150 actividades anuales de formación continua.

Un diferencial central de su propuesta es la gestión académica de los programas de formación en servicio del Hospital Italiano, que incluyen 51 residencias y 230 becas de perfeccionamiento. Estos abarcan no sólo especialidades de Medicina y Enfermería, sino también disciplinas clave para el abordaje interdisciplinario en salud como Farmacia, Kinesiología y Fisiatría, Fonoaudiología, Bioquímica, Psicología Clínica e Informática en Salud. En todos los casos, se tratan de experiencias formativas exigentes e intensivas, con acceso a tecnología de última generación, simulación clínica y contacto directo con casos complejos.

“En un contexto dinámico, atravesado por desafíos tecnológicos, pedagógicos, sociales, económicos y culturales, las universidades están llamadas a liderar procesos de transformación y a garantizar una educación de calidad que dé respuesta a estas demandas. Con esa visión, la Universidad Hospital Italiano continúa consolidando su modelo académico y proyectando su crecimiento”, destaca el rector Prof. Diego Faingold.

Con una mirada estratégica orientada al futuro, la Universidad Hospital Italiano profundiza la expansión de su propuesta académica y el fortalecimiento de su modelo formativo, con el objetivo de seguir aportando valor al sistema de salud argentino y regional, y formar profesionales capaces de afrontar los desafíos sanitarios actuales y emergentes.