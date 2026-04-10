Dictaron más de 10 años de prisión efectiva a un abuelo abusador

La fiscalía había pedido 13 años de prisión para el condenado, mientras que la defensa se inclinó por el mínimo de 8.

Un hombre fue condenado por cometer aberrantes abusos sexuales contra su nieta en una vivienda de Neuquén. El abuelo abusador tiene 77 años.

En el marco de una causa impulsada por el fiscal del caso Manuel Islas , un tribunal impuso una pena de 10 años y 6 meses de prisión a un abusador que fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por el vínculo.

Los hechos que se dieron por probados en un fallo de responsabilidad unánime ocurrieron en la ciudad de Neuquén en dos momentos distintos: entre agosto y septiembre de 2020 y el 25 de diciembre de 2021. En el episodio más grave, el acusado sometió mediante violencia a su nieta y abusó sexualmente de ella con acceso carnal. En el otro hecho, realizó un tocamiento de carácter sexual.

fiscal manuel islas

Durante el juicio de la pena que se realizó esta semana, el fiscal solicitó 13 años de prisión efectiva para el hombre. Islas afirmó que los hechos fueron de una “elevada violencia, humillación hacia la víctima y un grave daño psíquico con consecuencias persistentes”. Además, remarcó la existencia de más de un hecho y el impacto generado en el entorno familiar, y consideró como único atenuante la falta de antecedentes penales del acusado.

Debate

La defensa, en cambio, pidió la aplicación del mínimo legal de 8 años de prisión. Argumentó para ello la ausencia de antecedentes, la edad avanzada del imputado —77 años—, sus condiciones personales y las dificultades de reinserción social.

Al resolver, el tribunal ponderó como agravantes la pluralidad de hechos, la intensidad de la violencia ejercida, el plus de humillación y la grave afectación psicológica generada en la víctima, acreditada mediante testimonios y profesionales de la salud. Como atenuantes, solo consideró la falta de antecedentes y la edad del condenado, aunque estos dos atenuantes fueron considerablemente de menor entidad que los agravantes que alejan la pena del mínimo.

Con estos parámetros y analizando los pedidos de las partes, el tribunal impuso por unanimidad la pena de 10 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento al abusador. Los magistrados intervinientes fueron las juezas Carina Álvarez y Estefanía Sauli, y el juez Juan Pablo Encina.

sala audiencias tribunales ciudad judicial neuquen -VALIDA 1200-

Dictaron la pena de prisión para el abusador de dos niñas

Días atrás, un abusador que se aprovechó de dos niñas de su entorno a lo largo de cuatro años cumplirá una pena de más de 10 años de prisión efectiva. Se trata de una pena alta, aunque menor que la requerida por la fiscalía.

En una audiencia de lectura de veredicto realizada el miércoles en la Ciudad Judicial, un tribunal colegiado condenó al abusador, identificado como "R.A.V", a 11 años de prisión de cumplimiento efectivo por abusar sexualmente de dos niñas de su entorno.

De acuerdo con la acusación que el Ministerio Público Fiscal logró probar en juicio, los abusos sexuales fueron cometidos en reiteradas oportunidades en la vivienda del imputado, ubicada en el barrio El Progreso de la ciudad de Neuquén, cuando las niñas lo visitaban.

En relación con una de las víctimas, los abusos fueron cometidos entre 2014 y 2016. En esas ocasiones, el imputado aprovechaba los momentos en que se encontraba a solas con la niña y la agredía sexualmente bajo amenazas. Respecto de la otra víctima, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2018, y el imputado los cometió utilizando la misma modalidad.