Dictaron la pena de prisión para el abusador de dos niñas: cuántos años le dieron

La fiscalía había requerido una pena de 14 años y 6 meses de prisión, que no fue otorgada.

Un abusador que se aprovechó de dos niñas de su entorno a lo largo de cuatro años cumplirá una pena de más de 10 años de prisión efectiva. Se trata de una pena alta, aunque menor que la requerida por la fiscalía.

En una audiencia de lectura de veredicto realizada el miércoles en la Ciudad Judicial, un tribunal colegiado condenó al abusador, identificado como "R.A.V", a 11 años de prisión de cumplimiento efectivo por abusar sexualmente de dos niñas de su entorno.

De acuerdo con la acusación que el Ministerio Público Fiscal logró probar en juicio, los abusos sexuales fueron cometidos en reiteradas oportunidades en la vivienda del imputado, ubicada en el barrio El Progreso de la ciudad de Neuquén, cuando las niñas lo visitaban.

En relación con una de las víctimas, los abusos fueron cometidos entre 2014 y 2016. En esas ocasiones, el imputado aprovechaba los momentos en que se encontraba a solas con la niña y la agredía sexualmente bajo amenazas. Respecto de la otra víctima, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2018, y el imputado los cometió utilizando la misma modalidad.

SFP Ciudad Judicial (7) Sebastián Fariña Petersen

Debate por la pena

Los delitos por los que "R.A.V" fue declarado penalmente responsable tras el juicio de responsabilidad son abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una víctima; y abuso sexual simple en perjuicio de la otra, todos de modalidad continuados, en concurso real entre sí y agravados por haber sido cometidos por un ascendiente en calidad de autor.

A partir de esto y analizando la escala prevista para los delitos por el Código Penal, en el juicio de cesura realizado la semana pasada, la fiscal del caso Carolina Mauri valoró las circunstancias agravantes y atenuantes particulares del caso y pidió que la condena sea de 14 años y 6 meses de prisión.

La defensa, por su parte, pidió la pena mínima.

sala audiencia ciudad judicial

Tras debatir los pedidos de las partes, el tribunal integrado por los jueces Luis Giorgetti, Cristian Piana y Natalia Pelosso, fijó la pena para el abusador en 11 años de prisión efectiva y comunicó que la sentencia completa será remitida a las partes dentro del plazo legal.

Además, como parte de la resolución, los magistrados ordenaron la inscripción del condenado en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Plottier: 9 años y medio de cárcel a abusador que violó a su sobrina

Días atrás se informó que un hombre que había sido declarado culpable de violar a su sobrina en Plottier cumplirá una pena de 9 años y medio de cárcel. La fiscalía había solicitado un castigo de 11 años y, el defensor de los Derechos de Niñez y Adolescencia, casi 12 años.

El tribunal integrado por los jueces Luis Giorgetti, Cristian Piana y Luciano Hermosilla tuvo presentes agravantes como la diferencia de edad entre víctima y victimario, la corta edad de la víctima y el vínculo cercano que había entre ellos.

Respecto de los atenuantes, solo consideraron la ausencia de antecedentes penales y las tareas de cuidado que realiza el imputado con sus padres, que son personas adultas mayores.

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El hombre había sido declarado responsable, en forma previa, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra una menor y por ser el encargado de la guarda en carácter de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Plottier. La víctima sufrió al menos 4 hechos de abuso, el primero cuando tenía 6 años de edad y el último a los 8 años. Todo ocurría cuando los padres de la pequeña iban a trabajar y la niña y su hermano quedaban al cuidado su tío.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se puntualizó que los abusos ocurrieron entre 2018 y 2020.