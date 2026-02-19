Antes de las noticias sobre su salud, el Indio Solari anunció un show en Comodoro Rivadavia

Sin dar la fecha precisa, confirmó la primera actuación en la Patagonia en la historia de la banda. Su familia desmintió que haya tenido un ACV.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y el Indio Solari anunciaron show en Comodoro Rivadavia.

Dos noticias casi simultáneas relacionadas con el Indio Solari resonaron en la Patagonia. La segunda fue la más impactante y con repercusión nacional, cuando el periodista de espectáculos Ángel de Brito informó a través de su cuenta de X que el ex líder de Los Redonditos de Ricota había sufrido un ACV y se encontraba internado en una clínica porteña, algo que luego fue desmentido por la esposa del músico.

La anterior tuvo repercusión puntual en Comodoro Rivadavia : horas antes del tuit de De Brito, tanto el Indio como Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado habían anunciado un futuro show en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, para después de mayo.

La información, publicada en un mensaje compartido en redes sociales por las cuentas oficiales del cantante y de Los Fundamentalistas confirmó la primera actuación en un escenario patagónico de la banda que desde 2019 interpreta canciones propias y de la era de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sin la presencia de Solari quien, debido a sus problemas de salud, a partir de entonces participó de manera “virtual”, con voces y videos pregrabados. Tampoco los Redondos actuaron nunca en escenarios del sur argentino.

En diciembre de 2023, un simple emoji de corazón puesto por Los Fundamentalistas como respuesta a un pedido de que actuaran en Río Negro abrió las expectativas de que llegaran con sus shows al Alto Valle, pero en definitiva eso nunca se concretó.

"La seguimos en Comodoro Rivadavia"

“Muy contentos de anunciar que volvemos a donde siempre nos reciben con los brazos abiertos”, dice el mensaje publicado por la cuenta Indio Solari Oficial.

eL INDIO SOLARI.webp Comodoro Rivadavia escuchará por primera vez la música del Indio Solari.

La fecha de la próxima actuación será el sábado 23 de mayo en el Anfiteatro José Hernández de Jesús María, Córdoba.

Para este concierto, la primera preventa digital con descuento comenzará el miércoles 25 de febrero a las 13. Las entradas estarán a disposición en puntos de venta sin costo de servicio desde el lunes 3 de marzo.

Pero para los ricoteros patagónicos, el dato más importante apareció en las últimas líneas del comunicado

“¡Nos vemos en ese fin de semana largo de mayo! Y después la seguimos en Comodoro Rivadavia …”, finaliza el texto, sin precisar, al menos por ahora, cuándo tendrá lugar el show en Chubut, más allá de confirmar que será el siguiente del de mayo en Córdoba.

Preocupación por la salud del Indio Solari

El mensaje de Ángel de Brito que generó una enorme preocupación en relación con la salud del Indio Solari -y que luego, según otro periodista, su esposa desmintió- fue publicado en la red social X durante la mañana de este jueves.

La información suministrada por el periodista de espectáculos dice literalmente: "Anoche, Carlos Alberto Solari fue internando un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV. Tiene 77 años y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos. Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional".

Un rato después, quien difundió la desmentida oficial fue el periodista Ari Lijalad, tras comunicarse de manera directa con el círculo más íntimo del músico.

"Acabo de hablar con Virginia, su esposa, y me pidió que desmienta que el Indio Solari tuvo un ACV, que eso es mentira", expresó Lijalad.

El comunicador repitió lo que según dijo le comunico la esposa del Indio, y aseguró que se trató de un procedimiento médico programado y de control. "Se fue a un hospital a hacer un chequeo", explicó.