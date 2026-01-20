Está condenado por violar a dos menores, pero el juez se opuso a la prisión preventiva

El representante de la fiscalía resaltó que puede fugarse. La condena fue confirmada por un Tribunal de Impugnación en diciembre.

En la audiencia realizada este martes, la fiscalía alertó al juez sobre el riesgo de fuga del violador.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió que un hombre condenado por abusar sexualmente de dos niñas en la ciudad de Neuquén quede detenido en prisión preventiva hasta que se fije la fecha para que empiece a cumplir la pena de 11 años que le impusieron. Sin embargo, un juez consideró que el violador puede seguir cumpliendo pautas de conducta hasta que se desarrolle el trámite previsto.

El pedido lo efectuó este martes el fiscal del caso, Gastón Medina , en una audiencia realizada en la Ciudad Judicial. Planteó que, dado que la sentencia de condena de un Tribunal de Juicio fue confirmada por un Tribunal de Impugnación , se incrementó el riesgo de fuga del imputado.

Con este fundamento, el representante del MPF requirió que se le imponga la prisión preventiva por tres meses, solicitud que fue acompañada por la defensora de la Niñez y Adolescencia.

Durante la audiencia, Medina indicó que “existe doble conforme y esta situación acerca al condenado al comienzo de la ejecución de la sentencia” y, además, “debemos garantizar la tutela judicial efectiva para las víctimas”.

La pena de cárcel ya fue confirmada en Impugnación

La pena de 11 años de prisión que recayó en el hombre se fijó en junio del año pasado y en diciembre fue confirmada. A través de la investigación de la fiscalía, se estableció que las víctimas de los abusos sexuales fueron dos niñas -actualmente adolescentes- que pertenecían al entorno familiar del acusado.

En uno de los hechos, los abusos fueron cometidos en 2014, cuando el acusado interceptó a una de las niñas en el interior de su casa, hacia donde ella había sido llevada para quedarse unos días. El otro hecho, ocurrió entre 2015 y 2017, en el mismo inmueble, en momentos en que el acusado se quedaba a solas con la otra niña.

gaston medina fiscal

Los delitos por los cuales se fijó condena son: abuso sexual gravemente ultrajante por el modo de comisión, agravado por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años; en concurso real con abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por la guarda y el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años.

Al momento de discutirse la pena, el fiscal del caso requirió 12 años de prisión, y el Tribunal de Juicio -integrado por los jueces Luis Sebastián Giorgetti, Cristian Piana, y Carina Álvarez- determinó 11 años.

Pese al pedido del fiscal del caso, el juez de garantías que dirigió la audiencia, Raúl Aufranc, resolvió rechazarlo y le impuso presentaciones diarias al acusado en una comisaría, junto con la prohibición de salir de la provincia por un plazo de cuatro meses.

Abusadores que no dudan en escapar

La fiscalía neuquina no desconoce la conducta de algunos violadores ante la posibilidad de recibir duras condenas y, en forma reiterada, hace pedidos de prisión preventiva.

A mediados del año pasado, el fiscal Medina tuvo que solicitar una preventiva de cuatro meses para un abusador que se había escapado en los días previos a un juicio.

“No hay otra medida cautelar más idónea que la prisión preventiva para controlar el riesgo de fuga. Hace un año que lo estamos buscando junto al personal policial”, puntualizó la asistente letrada que acompañaba a Medina, Cecilia Sabatté.