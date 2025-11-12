Ouliers, un evento en el que empresarios neuquinos inspiran con la historia de sus fracasos

Fracasar, aprender, volver a intentar. En lugar de compartir sus casos de éxito, cuentan los obstáculos que enfrentaron y los errores que no repetirían.

El ecosistema emprendedor de Neuquén capital se prepara para un nuevo evento que busca contagiar el entusiasmo y algunos consejos para convertir una idea en un negocio próspero. Pero, a diferencia de las charlas tradicionales, este 19 de noviembre, empresarios exitosos de la región van a compartir su historia enfocados en sus fracasos, para demostrar que superar los obstáculos es un paso necesario para ser un ejemplo de triunfo.

"La segunda edición de Outliers: Fuera de Serie, un evento que reúne a referentes del mundo emprendedor y empresarial para compartir historias reales de fracasos, aprendizajes y resiliencia. La propuesta busca mostrar el “lado B” del éxito profesional y está dirigida a quienes se animan a romper con los modelos tradicionales para construir sus propios caminos", adelantaron desde la consultora Nodo, que está a cargo de la organización del evento.

Este año, los oradores representan un amplio abanico de rubros que atraviesan de lleno la región, desde los hidrocarburos, el agro y la producción y distribución de alimentos. Su objetivo será mostrar, más allá del éxito evidente de su realidad actual, cuáles fueron esos obstáculos, errores o fracasos que formaron parte de su vida profesional.

"Con el respaldo del Ecosistema Emprendedor Alto Valle y el compromiso de empresas que apuestan por una visión más humana del crecimiento empresarial, el evento invita a repensar el fracaso no como un final, sino como un punto de partida", agregaron desde la organización.

Un espacio para los que se animan a más

El término Outlier proviene de la Estadística y se refiere a aquellos valores atípicos que se destacan por salirse de la norma. Son datos extremos que se desvían significativamente de la tendencia general. En este contexto, el evento se enfoca en personas que rompen esquemas, enfrentan desafíos y logran transformar sus fracasos en aprendizajes que los acercan al éxito.

"Outliers propone una mirada alternativa sobre el recorrido profesional, al poner en valor no solo los logros visibles, sino también los errores, decisiones difíciles y obstáculos que forman parte de cualquier camino emprendedor. En un formato dinámico y descontracturado, figuras destacadas comparten sus trayectorias sin filtros, abriendo una ventana al detrás de escena de sus proyectos", relataron desde Nodo.

evento emprendedores polo outlier

La propuesta está orientada a emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias y profesionales que deseen salir de su zona de confort, asumir riesgos y capitalizar los aprendizajes que surgen de los momentos difíciles. Es especialmente valiosa para quienes buscan nutrirse de experiencias reales, generar nuevas conexiones y potenciar su desarrollo personal y profesional.

Los oradores confirmados

El evento combina presentaciones breves y visuales, entrevistas en vivo y una sesión participativa de preguntas del público. Este formato busca generar cercanía, interacción y diálogo genuino entre los oradores y la audiencia, convirtiendo cada historia en una oportunidad de aprendizaje colectivo.

Susana Altamore – Socia Gerente de Altamore Constructora Oil & Gas. Dirige una empresa familiar neuquina con foco en servicios para la industria petrolera. Con formación contable y liderazgo estratégico, ha transformado la compañía en un actor clave en Vaca Muerta, apostando por la mejora continua, la innovación y el arraigo regional.

Gastón Arcucci – Co-fundador de Fruch. Emprendedor rionegrino que lidera una empresa innovadora dedicada a la producción de chips de manzana 100% regionales. Desde Cipolletti, desarrolló un snack saludable que agrega valor a la fruta local y que ya se distribuye a nivel nacional, con procesos propios e identidad local.

Esteban Wolf – CEO de Chocorisimo, Guapaletas y Persicco. Empresario argentino del sector alimentos, con una visión de expansión regional e innovación constante. Transformó una situación adversa en un grupo empresarial sólido, que combina estrategia, tecnología y una fuerte apuesta por el aprendizaje basado en la experiencia.

En la edición anterior, participaron referentes como Leo Merlo (Arytza), Juan Castoldi (Atalaya) y Natalia Zinni (Grupo Sur), quienes compartieron historias conmovedoras sobre productos rechazados, empresas quebradas, incendios y reconstrucción, dejando en evidencia que detrás de cada éxito hay múltiples tropiezos y decisiones difíciles.

