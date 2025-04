Los emprendedores de Neuquén cuentan su historia: el espíritu de salir adelante y la ayuda de Provincia

"Yo me encargo de producir, hacer corte y confección de lo que es la ropa. Empezar a organizarla desde cero con los cortes y demás para lograr una buena costura, para lograr un buen acabado", contó el joven.

Alexander realiza corte y confección con moldería actualizada con algodón. Su objetivo es poder crear una marca propia de ropa y el generar un impacto tanto en la industria textil como proveedor a entidades comerciales y a emprendimientos.

Este emprendimiento comenzó como un hobby con amigos, pero, luego de la dispersión de alguno de ellos, él se puso al hombro este proyecto. Aunque trabaja en una empresa, comentó al portal que busca horarios rotativos para dedicarle tiempo a la costura. "Para mí lo mejor de emprender sería que yo le doy mi estilo, mis ideas, mi ingenio, lo pongo en la ropa", expresó.

Alexander es uno de los beneficiarios del Programa Neuquén Financia que lleva adelante el Iadep, una línea destinada a Emprendimientos de Mujeres y Personas de la Diversidad). A su vez, cuento con el asesoramiento y acompañamiento desde la subsecretaría de Diversidad para su gestión.

Con esta asesoría y ayuda financiera, el joven logró comprar una máquina industrial para la producción de la indumentaria. "Estoy agradecido por el acompañamiento de la provincia, fue algo que me ayudó y me facilitó la compra de una de las máquinas que me hacía falta, estoy esperando a que llegue", comentó.

Comida gourmet envasada al vacío, un novedoso emprendimiento

Otro de los emprendedores destacados es el dueño de Ulular Bistró, Demian Blocki. El emprendedor realiza una novedosa propuesta gastronómica gourmet con comida envasada al vacío, destacándose algunos 'platos' como carne desmechada, salsas, merluza y más.

Esta iniciativa ayuda al cliente a tener todos los productos listos para ser cocinado cuando lo desee. "La idea es poder brindar una solución a los almuerzos y cenas. La verdad que la devolución de todos los clientes ha sido excelente y por eso es que uno puede seguir adelante", señaló el dueño de Ulular Bistró.

image.png

Este emprendimiento, según comentó Demian, surge luego de "muchas reuniones familiares" y agregó que "es sacrificado, pero vale la pena. La verdad que lo recomiendo para todas las personas que tengan una buena idea en sus mentes lo puedan concretar y materializar”.

Para la producción de estos alimentos envasados al vacío, se necesita una selladora. Este equipamiento junto a otros insumos pudo adquirirlos mediante la línea de Inclusión Económica para Personas con Discapacidad del Iadep, contando con el acompañamiento de la subsecretaría de Discapacidad.

La orfebrería, de la mano de Abel

El plotteriense Abel Almirón lleva 42 años trabajando en la confección de cuchillos, bombillas y alhajas en general. Su trabajo principal es fundir la plata al 900, laminar, formar y lavar lingotes para luego comenzar a elaborar sus productos.

"Lo mío es orfebrería y hace varios años que trabajo en esto", señaló y destacó que con la plata se pueden realizar una variedad de cosas como cadenas y anillos, entre otros.

image.png

Un cuchillo de su autoría fue recientemente entregado por el gobernador Rolando Figueroa al presidente Javier Milei, en una de sus visitas a la provincia.

Sus productos son vendidos desde 1983 a la empresa estatal Artesanías Neuquén y, generalmente, son utilizados para la realización de presentes empresariales y protocolares.

"Emprender vale la pena, pero hay que trabajar muchas horas porque es artesanal, lleva mucho tiempo. Me gusta y vivo de esto. Te tiene que gustar, sino no hay caso, no se puede. Es un trabajo muy tranquilo”, describió Abel.

"Velas Cuki", con Norberto a la cabeza

Un jubilado de 75 años que busca generar mayores ingresos ingresó al mundo del emprendedurismo con "Velas Cuki". Norberto Estrada realiza la elaboración y venta de velas aromáticas y energéticas, hace jabones artesanales y también tablitas navideñas en las fiestas de fin de año.

image.png

Con un crédito que gestionó a través de la Línea del Iadep destinada a Emprendimientos de Mujeres y Personas de la Diversidad, contando con el asesoramiento y acompañamiento desde la subsecretaría de Diversidad, se le permitió adquirir insumos para continuar con la elaboración y agregar variedad a su producción.

"Empecé a emprender por la situación económica, buscando un recurso extra porque tengo una jubilación y me gusta aprender y hacer cosas. Ahora está difícil la venta porque no es un producto de primera necesidad", explicó sobre su emprendimiento.

"El acompañamiento de la provincia a los emprendedores yo lo veo positivo", agregó Norberto. A su vez, indicó que aunque cuenta con tiempo para dedicarse a su negocio, lo difícil es la parte comercial.