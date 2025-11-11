Decile adiós a la sal húmeda con este sencillo truco casero

Un método casero, simple y económico que evita los grumos y mantiene la sal siempre seca. El aliado está en un electrodoméstico que todos tenemos en casa.

Con un simple truco terminá con la sal húmeda, una de las cosas más desagradables de la cocina.

En los días húmedos, abrir el salero y encontrar una masa apelmazada es un clásico que desespera a cualquiera. Pero existe una solución definitiva: un método sencillo que promete mantener la sal suelta, seca y lista para usar sin recurrir a productos químicos . El secreto, que muchos chefs guardan bajo llave, se basa en aprovechar un electrodoméstico común del hogar que puede terminar con este problema de una vez por todas.

El secreto, que parece una herejía culinaria , es guardar la sal en un lugar que siempre asociamos a mantener las cosas... ¡Húmedas!

Sí, aunque suene contradictorio, el truco consiste en guardar el frasco o el paquete de sal dentro de la heladera.

¿Por qué funciona este "hack" viral? La sal (cloruro de sodio) es altamente higroscópica, es decir, tiene la capacidad de absorber la humedad del aire ambiente. Cuando la guardamos en la alacena, la diferencia de temperatura y la humedad exterior atacan al cristal de sal, provocando que se apelmacen y formen esos molestos ladrillos.

Sal húmeda.

Al guardar la sal en la heladera, sucede lo siguiente:

-Baja Temperatura: La temperatura fría y constante de la nevera reduce la capacidad del aire para retener humedad.

-Ambiente Controlado: La heladera mantiene un ambiente cerrado y seco (aunque no lo parezca), aislando la sal de los picos de humedad externa de la cocina, especialmente cuando se cocina.

El resultado es contundente: la sal se mantiene suelta, seca y lista para ser usada, incluso en los días más húmedos del verano argentino. Hacé la prueba hoy mismo y te vas a sorprender con su resultado.

El otro uso de la sal a la hora del asado

Muchos desconocen que la sal trasciende su función habitual de sazonador, ya que su aplicación directa sobre las brasas se ha convertido en una técnica ancestral utilizada por maestros del asado. Este método, a primera vista inusual, resulta fundamental para mejorar la cocción y el sabor final de las carnes a la parrilla.

La aplicación de sal gruesa sobre las brasas no solo contribuye a regular el humo, sino que también ayuda a estabilizar la temperatura de la parrilla. Este método prolonga la duración de las brasas, permitiendo una cocción uniforme y facilitando un control preciso durante todo el proceso, lo que resulta esencial para obtener asados de calidad superior.

Sal, Asado, Brasas

Además de su papel en la mejora del asado, la sal también se utiliza para reducir la intensidad de llamas cuando se presentan incendios menores en la cocina. Este recurso se convierte en una alternativa rápida y accesible para controlar situaciones de fuego que surgen, especialmente cuando el aceite provoca una llamarada inesperada en el entorno culinario.

Cuando se espolvorea la sal sobre el carbón, se genera una capa que limita el oxígeno disponible, lo que suaviza la intensidad del fuego y permite que las brasas mantengan su actividad de forma moderada. Esta técnica es empleada con prudencia, ya que un uso excesivo podría interferir en el desarrollo ideal del asado, afectando tanto la cocción como el resultado final.