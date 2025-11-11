La búsqueda de un canal de streaming para encontrar a su nueva estrella: el requisito indispensable

Un canal de streaming realizó la búsqueda de su nueva voz y cara para la programación de verano. La convocatoria superó las 3500 solicitudes.

En los últimos días se conoció una novedosa propuesta que realizó un canal de streaming . Con figuras ya reconocidas liderando los programas de los principales canales, uno de ellos apostó a una nueva voz que deberá cumplir con un único requisito indispensable y excluye a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.

Con la intención de conocer nuevos perfiles y parte de un desafío, el canal de streaming Blender , que conduce Guille Aquino, lanzó una inédita convocatoria a la que podía sumarse cualquier argentino, pero con la única condición de que no viva en Palermo , barrio porteño de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, indicaron: "¿Te apasionan los desafíos? Estamos en la búsqueda de un perfil proactivo , con sentido de pertenencia, capacidad para trabajar bajo presión y ganas de aprender". Esta sorpresiva convocatoria contó con más de 3500 postulaciones de personas de distintas provincias del país.

busqueda streamer blender

El desafío para encontrar al nuevo stremaer

Con un video que debía durar entre 30 y 45 segundos -formato 4:3, bien iluminado y con buen sonido- el canal invitó a que su próximo talento explique por qué debería sumarse a la programación de verano. Con una base humorística, el canal contempló la posibilidad de que las voces de las provincias sean parte de estos nuevos espacios que copan las redes sociales y un nuevo mundo digital.

Como parte de la propuesta, la búsqueda también se realizó con el humorista e integrante de Blender, Tomás Quintín Palma, recorriendo el país para encontrar al nuevo streamer visitando provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Jujuy.

A través de 4 capítulos de casi 15 minutos, Quintín Palma se mostró en diversos puntos turísticos y realizó entrevistas a algunos de los postulantes que buscan ser parte del streaming. La búsqueda se volvió parte del contenido que realiza la empresa.

Embed

"Estamos abriendo una búsqueda genuina para descubrir nuevos talentos que quieran formar parte del universo Blender. Vamos a hacer una primera preselección interna y después será el público quien elija a los finalistas", reveló días atrás Iván Liska, director general creativo de Blender.

La propuesta "forma parte de la lógica de Blender: combinar entretenimiento y oportunidad, humor y realidad, para seguir ampliando la comunidad de voces que hacen al medio", aseguró.

Guillermina, la streamer neuquina que triunfa en Vorterix y compite por los Martín Fierro

Con dos nominaciones a los premios Martín Fierro y un ascenso meteórico en su carrera como streamer, la neuquina Guillermina Bianchi brilla en el mundo de la comunicación digital. En los últimos años, su vida se transformó con una serie de cambios vertiginosos: de la rutina tranquila en Neuquén capital a estudiar abogacía en Buenos Aires y, después, a codearse con las estrellas del universo streaming a nivel nacional.

Aún con sus grandes logros en Buenos Aires, la joven mantiene su identidad neuquina con orgullo: "Yo cada vez que paso mi número digo, no le pongas la característica de Buenos Aires", sostuvo en una entrevista con Depende del Viento, el streaming de LMPlay.

Embed

Guillermina se convirtió en una streamer neuquina que se encuentra en pleno auge y es un ejemplo del éxito que puede alcanzarse en la capital.