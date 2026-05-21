Carnet para mochileros, registro de palomas y el lobizón: todas las normas que la Ley Hojarasca busca derogar

La inciativa tuvo 138 votos afirmativos y pasó al Senado para su debate. Una por una, todas las leyes que buscan eliminar.

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó la Ley Hojarasca , el proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que tiene como objetivo derogar alrededor de 60 leyes "obsoletas" y actualizar la normativa estatal. Con 138 votos afirmativos , 96 negativos y 9 abstenciones, la inciativa pasó al Senado de la Nación.

La propuesta tiene como objetivo simplificar el sistema legal argentino, reducir trámites burocráticos y eliminar normativas que quedaron sin efecto por el paso del tiempo o avances tecnológicos.

"Con la Ley Hojarasca el Gobierno busca quitarle a la ciudadanía barreras que afectaron libertades individuales y generaron costos inútiles a través de diversas sobrerregulaciones", explicó el Ministerio de Desregulación en un comunicado.

Entre las leyes incluidas para su derogación aparecen algunas consideradas "insólitas" o en desuso, como la del "carnet de mochilero", otra vinculada al padrinazgo presidencial conocida como "Ley del Lobizón", un registro de palomas mensajeras y una antigua legislación sobre emisiones de televisión en color.

ley hojarasca

El oficialismo busca aprobar en el Senado la Ley Hojarasca

Esta ley también busca eliminar comisiones estatales en desuso y reducir el financiamiento oficial a organismos y premios que, según la propuesta, ya no justifican su permanencia. Entre los excluidos se cuentan la Federación Argentina de Municipios y el Círculo de Legisladores, además de la suspensión de fondos para galardones como el Premio Nacional de la Calidad o incentivos culturales, y la remoción de distintos beneficios impositivos otorgados años atrás.

Con los cambios que se propusieron en el debate en comisión, finalmente la cantidad de normas derogadas se redujo a 59, además se eliminan varios artículos de otras leyes y decretos.

Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como parte de una política de desregulación y reducción de la intervención estatal. En ese marco, diputados de La Libertad Avanza sostuvieron que muchas leyes vigentes generan trabas administrativas y afectan la actividad económica.

Federico Sturzenegger 1200x678.jpg La iniciativa, conocida como “ley hojarasca”, surgió por impulso de Federico Sturzenegger, titular del ministerio de Desregulación.

En cambio, sectores de la oposición cuestionaron el alcance del proyecto y advirtieron sobre la eliminación de normas vinculadas a salud pública, producción nacional y cultura. Legisladores de Unión por la Patria señalaron que algunas derogaciones podrían impactar en áreas estratégicas como la producción pública de medicamentos y el fomento de industrias nacionales.

Una por una, las leyes que buscan eliminar en el Senado

Ley 94 (1864): Inhabilitaba por 10 años a autoridades que aplicaran azotes, una pena ya prohibida por la Constitución Nacional.

Inhabilitaba por 10 años a autoridades que aplicaran azotes, una pena ya prohibida por la Constitución Nacional. Ley 3.863 (1899): Otorgaba beneficios impositivos a compañías de seguros agrícolas basados en artículos ya derogados del antiguo Código Civil.

Otorgaba beneficios impositivos a compañías de seguros agrícolas basados en artículos ya derogados del antiguo Código Civil. Ley 16.789 (1965): Obligaba a las dependencias estatales a adquirir exclusivamente automóviles de industria nacional para sus servicios.

Obligaba a las dependencias estatales a adquirir exclusivamente automóviles de industria nacional para sus servicios. Ley 20.400 (1973): Prohibía operaciones para proporcionar mano de obra de personas que no ofrecieran sus servicios voluntariamente; fue superada por la ley de trata de personas.

Prohibía operaciones para proporcionar mano de obra de personas que no ofrecieran sus servicios voluntariamente; fue superada por la ley de trata de personas. Ley 20.843 (1974): Establecía el "padrinazgo presidencial" y la gratuidad educativa para el séptimo hijo; se considera innecesaria ante el marco educativo actual.

Establecía el "padrinazgo presidencial" y la gratuidad educativa para el séptimo hijo; se considera innecesaria ante el marco educativo actual. Ley 21.778 (1977): Facultaba a empresas estatales para licitar y celebrar contratos de exploración de hidrocarburos, desplazada por la Ley 17.319.

Facultaba a empresas estatales para licitar y celebrar contratos de exploración de hidrocarburos, desplazada por la Ley 17.319. Ley 22.109 (1979): Habilitaba el aislamiento forzoso de enfermos o sospechosos de viruela y regulaba su vacunación.

Habilitaba el aislamiento forzoso de enfermos o sospechosos de viruela y regulaba su vacunación. Ley 23.678 (1989): Determinaba fórmulas específicas para la liquidación de regalías petroleras que dejaron de aplicarse por normas posteriores.

Determinaba fórmulas específicas para la liquidación de regalías petroleras que dejaron de aplicarse por normas posteriores. Ley 24.675 (1996): Regulaba la actuación de los auxiliares de justicia y fue declarada inválida por la Corte Suprema de Justicia.

Regulaba la actuación de los auxiliares de justicia y fue declarada inválida por la Corte Suprema de Justicia. Ley 448 (1870): Otorgaba un premio en dinero a quien descubriera minas de carbón, lo cual contradice la actual política de descarbonización.

Otorgaba un premio en dinero a quien descubriera minas de carbón, lo cual contradice la actual política de descarbonización. Ley 3.235 (1895): Autorizaba la adquisición de armamento y pólvora de finales del siglo XIX, con montos y tecnología obsoletos.

Autorizaba la adquisición de armamento y pólvora de finales del siglo XIX, con montos y tecnología obsoletos. Ley 16.879 (1965): Concedía exenciones impositivas a la industria nacional en licitaciones eléctricas internacionales; nunca tuvo aplicación práctica.

Concedía exenciones impositivas a la industria nacional en licitaciones eléctricas internacionales; nunca tuvo aplicación práctica. Ley 18.569 (1970): Implantaba el procedimiento de microfilmación para la documentación del Ejército, método reemplazado por lo digital.

Implantaba el procedimiento de microfilmación para la documentación del Ejército, método reemplazado por lo digital. Ley 19.648 (1972): Declaraba de interés nacional la prospección y explotación de carbón mineral.

Declaraba de interés nacional la prospección y explotación de carbón mineral. Ley 20.114 (1973): Autorizaba a la Armada Argentina a utilizar procedimientos de microfilmación.

Autorizaba a la Armada Argentina a utilizar procedimientos de microfilmación. Ley 20.577 (1973): Declaraba de interés nacional las innovaciones en sistemas de transmisión de imágenes televisivas.

Declaraba de interés nacional las innovaciones en sistemas de transmisión de imágenes televisivas. Ley 21.895 (1978): Autorizaba formalmente las transmisiones de televisión a color.

Autorizaba formalmente las transmisiones de televisión a color. Ley 23.756 (1989): Habilitaba a todos los organismos estatales a utilizar la microfilmación.

Habilitaba a todos los organismos estatales a utilizar la microfilmación. Ley 23.888 (1990): Encomendaba un censo técnico permanente de infraestructura en localidades urbanas y rurales que nunca se realizó.

Encomendaba un censo técnico permanente de infraestructura en localidades urbanas y rurales que nunca se realizó. Ley 14.034 (1951): Imponía prisión a argentinos que propiciaran sanciones políticas o económicas contra el Estado.

Imponía prisión a argentinos que propiciaran sanciones políticas o económicas contra el Estado. Ley 18.312 (1969): Creaba un fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y celulosa.

Creaba un fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y celulosa. Ley 19.787 (1972): Declaraba de interés nacional la difusión de la "música argentina", lo que se considera un método de control cultural.

Declaraba de interés nacional la difusión de la "música argentina", lo que se considera un método de control cultural. Ley 20.120 (1973): Regulaba y restringía el derecho de reunión, incluso en lugares cerrados.

Regulaba y restringía el derecho de reunión, incluso en lugares cerrados. Ley 20.802 (1974): Establecía el "carnet de mochilero" de uso obligatorio para transitar y solicitar ayuda.

Establecía el "carnet de mochilero" de uso obligatorio para transitar y solicitar ayuda. Ley 20.983 (1975): Obligaba a los medios de radio y televisión a destinar espacios diarios a temas de interés turístico nacional.

Obligaba a los medios de radio y televisión a destinar espacios diarios a temas de interés turístico nacional. Ley 22.875 (1983): Implementaba medidas de defensa nacional basadas en hipótesis de conflicto de la época.

Implementaba medidas de defensa nacional basadas en hipótesis de conflicto de la época. Ley 14.041 (1951): Autorizaba el acopio permanente de materiales y elementos para las necesidades de la Marina de Guerra.

Autorizaba el acopio permanente de materiales y elementos para las necesidades de la Marina de Guerra. Ley 14.800 (1959): Obligaba a construir un teatro de similares características a quien demoliera una propiedad con salas teatrales.

Obligaba a construir un teatro de similares características a quien demoliera una propiedad con salas teatrales. Ley 17.752 (1968): Promovía la construcción y explotación de hoteles nuevos para el turismo internacional.

Promovía la construcción y explotación de hoteles nuevos para el turismo internacional. Ley 19.340 (1971): Obligaba a los propietarios que interrumpieran una construcción a reportarlo mediante trámites burocráticos.

Obligaba a los propietarios que interrumpieran una construcción a reportarlo mediante trámites burocráticos. Ley 19.363 (1971): Establecía que el Poder Ejecutivo podía sortear premios entre los compradores de boletos de cine.

Establecía que el Poder Ejecutivo podía sortear premios entre los compradores de boletos de cine. Ley 20.308 (1973): Creaba el Fondo Naval de Fomento a las Actividades Náuticas.

Creaba el Fondo Naval de Fomento a las Actividades Náuticas. Ley 20.496 (1973): Promovía el uso de fertilizantes y autorizaba su importación estatal; ya regulada por leyes posteriores.

Promovía el uso de fertilizantes y autorizaba su importación estatal; ya regulada por leyes posteriores. Ley 20.876 (1974): Declaraba de interés nacional la apicultura y prohibía la introducción de capital extranjero en el sector.

Declaraba de interés nacional la apicultura y prohibía la introducción de capital extranjero en el sector. Ley 21.056 (1975): Obligaba a las empresas de transporte a exhibir afiches y fotos para promover el turismo.

Obligaba a las empresas de transporte a exhibir afiches y fotos para promover el turismo. Ley 21.145 (1975): Otorgaba privilegios a artistas teatrales para viajar y alojarse a precios reducidos en servicios estatales.

Otorgaba privilegios a artistas teatrales para viajar y alojarse a precios reducidos en servicios estatales. Ley 21.159 (1975): Creaba cursos obligatorios de formación turística para el personal de la Administración Pública Nacional.

Creaba cursos obligatorios de formación turística para el personal de la Administración Pública Nacional. Ley 23.419 (1986): Establecía un régimen de información sobre perforaciones en el subsuelo para empresas del Estado.

Establecía un régimen de información sobre perforaciones en el subsuelo para empresas del Estado. Ley 23.634 (1988): Declaraba de interés prioritario la cunicultura (cría de conejos) y creaba una comisión nacional específica.

Declaraba de interés prioritario la cunicultura (cría de conejos) y creaba una comisión nacional específica. Ley 24.057 (1992): Impulsaba la creación de asociaciones civiles para problemas de hábitat; nunca fue reglamentada.

Impulsaba la creación de asociaciones civiles para problemas de hábitat; nunca fue reglamentada. Ley 24.127 (1992): Instituía el "Premio Nacional a la Calidad" para los sectores público y privado.

Instituía el "Premio Nacional a la Calidad" para los sectores público y privado. Ley 24.298 (1994): Creaba un programa de vinculación con la comunidad argentina en el exterior, función hoy cubierta por Cancillería.

Creaba un programa de vinculación con la comunidad argentina en el exterior, función hoy cubierta por Cancillería. Ley 24.960 (1998): Instituía el premio "Prevención de las Adicciones".

Instituía el premio "Prevención de las Adicciones". Ley 25.750 (2003): "Ley de Bienes Culturales", que limitaba la propiedad extranjera en medios de comunicación.

"Ley de Bienes Culturales", que limitaba la propiedad extranjera en medios de comunicación. Ley 26.227 (2007): Creaba el Consejo Federal de la Juventud para coordinar políticas para jóvenes.

Creaba el Consejo Federal de la Juventud para coordinar políticas para jóvenes. Ley 26.688 (2011): Declaraba de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y vacunas.

Declaraba de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y vacunas. Ley 27.171 (2015): Obligaba al registro y constatación de matrículas de palomas mensajeras de carrera.

Obligaba al registro y constatación de matrículas de palomas mensajeras de carrera. Ley 11.245 (1923): Fijaba tarifas para la Oficina Química del Departamento Nacional de Higiene, organismo que ya no existe.

Fijaba tarifas para la Oficina Química del Departamento Nacional de Higiene, organismo que ya no existe. Ley 12.307 (1936): Establecía premios a la pintura y literatura basados en institutos hoy inexistentes.

Establecía premios a la pintura y literatura basados en institutos hoy inexistentes. Ley 13.521 (1949): Eximía de impuestos las gestiones para obtener excepciones al servicio militar obligatorio, el cual dejó de existir.

Eximía de impuestos las gestiones para obtener excepciones al servicio militar obligatorio, el cual dejó de existir. Ley 14.578 (1958): Creaba el Fondo Especial de Obras y Servicios Públicos, que actualmente carece de recursos.

Creaba el Fondo Especial de Obras y Servicios Públicos, que actualmente carece de recursos. Ley 17.584 (1967): Creaba el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión.

Creaba el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión. Ley 20.085 (1973): Instituía el "Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas" que nunca avanzó de etapa.

Instituía el "Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas" que nunca avanzó de etapa. Ley 20.299 (1973): Garantizaba exportaciones de particulares bajo un esquema de alta intervención estatal.

Garantizaba exportaciones de particulares bajo un esquema de alta intervención estatal. Ley 20.327 (1973): Establecía "Ediciones Culturales Argentinas" como organismo descentralizado de Cultura.

Establecía "Ediciones Culturales Argentinas" como organismo descentralizado de Cultura. Ley 20.543 (1973): Otorgaba créditos a arrendatarios que adquirieran predios rurales que estaban locando.

Otorgaba créditos a arrendatarios que adquirieran predios rurales que estaban locando. Ley 20.956 (1975): Encomendaba estudios de aprovechamiento de energía mareomotriz a la desaparecida empresa Agua y Energía Eléctrica.

Encomendaba estudios de aprovechamiento de energía mareomotriz a la desaparecida empresa Agua y Energía Eléctrica. Ley 23.671 (1989): Creaba un comité para analizar recursos crediticios derivados de un tratado con España.

Creaba un comité para analizar recursos crediticios derivados de un tratado con España. Ley 24.731 (1996): Obligaba al Ministerio de Economía a publicar un informe anual de tecnología industrial.

Obligaba al Ministerio de Economía a publicar un informe anual de tecnología industrial. Decreto-ley 12.795 (1944): Regulaba la inscripción en el registro de comerciantes de granos de una comisión nacional inexistente.

Regulaba la inscripción en el registro de comerciantes de granos de una comisión nacional inexistente. Decreto 1.262 (2003): Creaba la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero tras la crisis de 2002.

Es importante notar que, durante el debate, se excluyeron del listado de derogación total la Ley 11.380 (créditos a cooperativas) y la Ley 20.959 (libre circulación de legisladores) para asegurar los votos necesarios para la media sanción.