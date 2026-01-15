Eliminan los aranceles a la importación de celulares: los nuevos precios de los iPhone

Con esta medida, a partir de este jueves, los teléfonos que ingresen al país tendrán alícuota cero.

Por decisión del Gobierno Nacional, desde este jueves los celulares importados ingresarán al país sin aranceles . La medida completa el esquema dispuesto por el Decreto 333, que en mayo de 2025 redujo el derecho de importación del 16% al 8% y estableció su eliminación total para el 15 de enero.

“Seguimos cumpliendo con el compromiso de bajar impuestos y facilitar el acceso a la tecnología para todos los argentinos”, expresó el ministro de Economía, Luis Caputo.

En esa línea, el titular del Palacio de Hacienda remarcó: “Un nuevo paso en la eliminación de impuestos que permitirá mayor oferta y precios más competitivos".

“Desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción de aranceles, los precios de celulares bajaron entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos. El decreto 333/2025 ya había reducido los aranceles del 16% al 8%, y ahora avanzamos con su eliminación total”, completó.

También destacó la medida el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X: “Los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina”.

La preocupación desde el sector de la UOM por la nueva medida

Sin embargo, desde la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advirtieron por la quita de aranceles a los celulares. “Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de lo que es la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación“, señaló el secretario adjunto, Marcos Linares.

El año pasado, el gremio lanzó un paro por tiempo indeterminado y frenó la producción de productos electrónicos en las fábricas de Río Grande. Desde el sindicato habían advertido que la decisión del Ejecutivo “afecta gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia”.

Celulares con arancel 0%: cuánto costarán el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy en Argentina

Actualmente, el iPhone 17 Pro Max, el último modelo lanzado por Apple, se consigue en MacStation a $2.999.990, con una capacidad de 256 GB. Para tener como referencia la carga impositiva que incluye ese precio, sin impuestos nacionales, el mismo celular costaría $2.281.361.

Por su parte, el iPhone 17 Pro vale $2.699.990 y el 17, $1.999.990, todos con capacidad de 256 GB. La versión de 512 GB tiene un costo adicional de $500.000, mientras que optar por el modelo de 1 TB implica sumar $900.000.

Un modelo menos reciente pero similar es el iPhone 16 Pro Max, un equipo que hoy ronda los $2.125.000 (al contado) podría situarse cerca de los $1.720.000.Le sigue el iPhone 16 Pro, con un precio de $2.809.989 y la posibilidad de abonarlo en 3 cuotas sin interés. El iPhone 16 tiene un costo de $1.699.990 y 12 cuotas sin interés.

En Mercado Libre, los precios varían: el iPhone 17 Pro Max (256 GB) aparece a $3.399.999, el 17 Pro a $2.899.999 y el iPhone 17 ronda los $2.000.000. El iPhone 16 Pro Max, en tanto, llega a $3.811.999.