El Gobierno eliminará los aranceles a la importación de celulares: cuánto costarán desde el jueves

La alícuota será del 0% para los teléfonos que ingresen al país. La UOM de Río Grande expresó su “absoluta preocupación” por el impacto en la industria fueguina.

El Gobierno eliminará este jueves los aranceles a la importación de teléfonos celulares , una medida que apunta a incrementar la competencia y generar una baja de hasta el 30% en los precios finales para los consumidores, aunque sin efecto inmediato.

La decisión quedó formalizada en el decreto 333/25 publicada en mayo de 2025, cuando el Ejecutivo redujo la tasa aduanera de estos dispositivos del 16% al 8% .

En mayo también se eliminó los impuestos internos a los celulares, aires y televisores fabricados en Tierra del Fuego (pasaron de 9% a 0%). Además, redujo impuestos internos a televisores y consolas de videojuegos, entre otros, que lleguen desde el exterior del 19% al 9,5%. Desde el 15 de enero, esa alícuota será de 0%.

Desde la seccional Río Grande de la UOM advirtieron por la quita de aranceles a los celulares. “Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de lo que es la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación”, señaló el secretario adjunto, Marcos Linares.

Celulares. Tierra del Fuego

El año pasado, el gremio lanzó un paro por tiempo indeterminado y frenó la producción de productos electrónicos en las fábricas de Río Grande. Desde el sindicato habían advertido que la decisión del Ejecutivo “afecta gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia”.

Linares subrayó que el régimen industrial representa el 78% de la economía fueguina. La industria electrónica genera 8500 puestos de trabajo en la isla. Ese régimen fue creado en 1972 y, de acuerdo con la ley, “exime del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en Tierra del Fuego”.

Qué pasará con los precios de los celulares desde el 15 de enero

A partir de este jueves 15 de enero, los teléfonos celulares que se importen tendrán arancel cero. Desde mediados de mayo del 2025, estos dispositivos tienen una tasa aduanera de 8%.

Desde el Gobierno justificaron que estos cambios “mejorarán las condiciones de oferta de los bienes de la medida, reducirán los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.

Además, sostiene que la medida busca alentar la competencia y que se verifique un descenso de 30% en los precios al consumidor.

subasta celulares

Los celulares más vendidos de 2025

Samsung y Apple encabezan el ranking de los celulares más vendidos. Sin embargo, existen varias empresas que compiten fuertemente, e incluso, los superan en apartados y aspectos clave.

En el dinámico y competitivo mercado de celulares de la Argentina, Xiaomi se posicionó como un jugador clave, ofreciendo una amplia gama de dispositivos que cubren distintos segmentos de precio y necesidades.

Xiaomi Redmi 14c

Xiaomi Redmi 14c

Las características principales de este celular, el segundo más vendido en la categoría general de teléfonos móviles de Mercado Libre, son las siguientes:

Pantalla LCD de 88" .

. Cámara delantera de 13Mpx.

Procesador Mediatek Helio G81 Ultra Octa-Core de 2GHz con 16GB de RAM.

Batería de 160 mAh .

. Memoria interna de 256GB.

Resistente a las salpicaduras.

Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.

Resistente al polvo.

Xiaomi Poco C75

Las características principales de este celular, el duodécimo más vendido en la categoría general de teléfonos móviles de Mercado Libre, son las siguientes:

Pantalla de 88" .

. Cámaras delanteras de 13Mpx.

Batería de 160mAh .

. Memoria interna de 256GB.

Con sensor de huella dactilar.

Resistente al polvo.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Las características de este celular, el décimo cuarto más vendido en la categoría general de teléfonos móviles de Mercado Libre, son las siguientes: