¿Caen un 30% los precios de los celulares importados en 2026? Así será el nuevo mercado

¿Caen un 30% los precios de los celulares importados en 2026? Así impactará el valor de los dispositivos en el mercado

Enero 2026 llegará con la eliminación total de los aranceles de importación para teléfonos celulares . La medida, que empezará a regir el jueves 15, se propone duplicar el ingreso de equipos y lograr así una baja significativa en los precios.

Con esto, se concretará así el proceso de "desgravación" dispuesto por el Decreto 333/2025, que fue publicado el 19 de mayo y marcó el inicio un camino gradual de recorte impositivo durante este año.

A partir de esta última reducción, el Derecho de Importación Extrazona (DIE) -que en el quinto mes de 2025 había pasado del 16% al 8%- llegará al 0%, acompañado por la reducción de impuestos internos. También a partir de marzo, celulares, monitores, televisores y aires acondicionados importados pasaron del 19% al 9,5%, mientras que las consolas bajaron del 35% al 20% y los productos de Tierra del Fuego quedaron exentos.

El impacto de la eliminación de los aranceles

De acuerdo con la proyección que hizo el Gobierno hace siete meses, esta reducción y consecuente eliminación de aranceles produciría "una baja general de los precios y un aumento de la oferta de más y mejores modelos a través de una mayor competencia.

"Se estima que los precios de los productos electrónicos importados bajará alrededor de un 30%. Esta reducción equiparará su valor en Argentina con los países vecinos y bajará también los precios de los productos provenientes de Tierra del Fuego", señalaron en aquel momento en un comunicado oficial.

En el mismo texto, destacaron que "este tipo de celulares cuestan 2.566 dólares en Argentina, 1.290 dólares en España, en Chile 1.147, en el Reino Unido 1.143 y en Estados Unidos 1.011 dólares, un nivel de precios genera múltiples problemas como menor acceso a una tecnología fundamental para el trabajo y la educación, aumento del contrabando y mayor incidencia delictiva" en el robo de este tipo de aparatos.

¿Cuánto podrían bajar los precios de los celulares?

Por estos días, la distancia de los precios en relación con el exterior sigue siendo pronunciada. Un iPhone 17 Pro Max (256 GB) se vende en Argentina ronda los $2.999.999, equivalentes a unos 2.027 dólares, mientras que en Estados Unidos tiene un valor de US$ 1.199. Lo mismo sucede con el Samsung Galaxy S25 Ultra, que en el país cuesta alrededor de US$ 1.959, contra 1.299 dólares en el mercado estadounidense.

En este contexto, pese a la reducción impositiva, es difícil determinar con exactitud el valor de los equipos a partir del 15 de enero porque no se sabe cuánto se trasladará a precios. Sin embargo, los especialistas del sector hicieron estimaciones que, en general, son coincidentes.

Desde la empresa de logística y comercio exterior Jidoka señalaron que "se prevé que la reducción a cero de los aranceles, sumada a la baja de otros impuestos internos, genere una disminución significativa en el precio de venta al público de los celulares a partir del próximo año. En este sentido, las estimaciones indican una posible caída de precios que estará "entre un 30% y un 40% a largo plazo".

En tanto, desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenas Aires (CPCECABA), expusieron que "estos productos podrían ver reducido su precio en hasta un 20% en pesos y, además, generan otro tipo de negocios de productos aledaños, que se venderán mas baratos".