Tres años de COLE: Neuquén sumará más colectivos desde marzo

El transporte urbano COLE mantiene una de las tarifas más bajas del país y ampliará su flota un 20%.

A tres años del inicio de la nueva concesión del sistema de transporte urbano COLE , la ciudad de Neuquén consolidó un servicio con amplia cobertura, unidades modernas y frecuencias confiables, manteniendo una de las tarifas más accesibles del país entre las ciudades del interior.

El Municipio anunció que a partir del 1 de marzo se incorporará un 20% más de unidades a la flota , con la suma de 36 colectivos nuevos , una medida que permitirá reforzar el servicio y acompañar el crecimiento sostenido de la demanda.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, recordó que el próximo 3 de febrero se cumplen tres años del inicio de esta transformación impulsada por el intendente Mariano Gaido.

Al repasar el proceso, explicó que el cambio fue profundo desde sus bases. “Veníamos de un sistema de transporte muy obsoleto, que no cumplía las expectativas de los vecinos, que no pasaba en tiempo y forma y donde se había roto el vínculo con los usuarios”, señaló.

cole colectivos neuquen (4)

Una de las tarifas más accesibles del país

El esquema tarifario es uno de los aspectos que mejor refleja el posicionamiento del transporte público neuquino a nivel nacional. Con un boleto plano de $1.140, vigente desde junio de 2025, Neuquén capital se encuentra dentro del grupo de ciudades del interior con los valores más bajos del país.

Espinosa explicó que el valor del boleto se mantiene contenido gracias al acompañamiento del Estado municipal, que absorbe una parte sustancial del costo real del servicio. “Del total de las transacciones que se realizan, solo alrededor del 20% del costo es abonado directamente por el usuario. El resto se cubre con aportes municipales”, indicó, y recordó que el último aumento del boleto se aplicó en junio de 2025.

Comparación con otras ciudades del interior

La comparación con otras ciudades permite dimensionar este posicionamiento. En el extremo superior del ranking aparecen Pinamar, con un boleto de $2.625; San Martín de los Andes, con $2.500; Centenario, con $2.478; y Pergamino, con $2.214. También se ubican en ese segmento ciudades turísticas como Bariloche, con un valor de $2.045,71 por pasaje.

En un escalón intermedio se encuentran Resistencia y Corrientes, ambas con $1.885; Córdoba, con $1.720; Cipolletti, con $1.600; Rosario y Santa Fe, con $1.580; y Mar del Plata, con $1.550. Incluso dentro del tramo inferior del ranking, Neuquén se mantiene entre las tarifas más accesibles, apenas por debajo de Salta, que registra un boleto de $1.150.

cole colectivos neuquen (3)

Por debajo de ese monto solo aparecen las jurisdicciones del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde los valores oscilan entre $494 y $688, en el marco de un esquema de subsidios nacionales que no se replica en el resto del país.

Evolución del boleto y contexto inflacionario

Al analizar la evolución del boleto entre 2022 y enero de 2026, Neuquén registra un incremento acumulado del 1.349%, ubicándose en el tramo inferior del ranking nacional. Ese porcentaje resulta sensiblemente menor al de numerosas ciudades del interior, donde los aumentos superaron el 2.000% y, en algunos casos, el 3.000%.

Según datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), en 2025 la inflación acumulada a nivel nacional fue del 31,5%, mientras que el aumento promedio del boleto urbano alcanzó el 22,7%, lo que generó un atraso tarifario de 8,8 puntos porcentuales.

Gaido Cole

En ese escenario, Neuquén mantuvo una tarifa contenida y una evolución inferior al promedio nacional, aun cuando el sistema local continuó ampliándose y mejorando su calidad, apoyándose en un esquema de financiamiento municipal.

Espinosa destacó que esta política es una decisión sostenida por la gestión municipal. “Que Neuquén tenga una de las tarifas más bajas del país habla claramente de un Estado municipal presente, con cuentas ordenadas, que decide acompañar el transporte público para que sea accesible para los vecinos”, expresó.

Renovación de flota y crecimiento del sistema

En relación con la evolución de la flota, el subsecretario recordó que hace aproximadamente seis meses se renovó un tercio de las unidades, incorporando colectivos 0 km y manteniendo un promedio de antigüedad muy superior a los estándares históricos del sistema.

A esta renovación se suma el anuncio de marzo, cuando se incorporarán 36 unidades adicionales. “Sumar un 20% más de colectivos es una señal clara de que el sistema sigue creciendo y de que los vecinos lo eligen”, afirmó.

Un sistema moderno y elegido por los vecinos

Las transacciones del sistema SUBE alcanzan un promedio diario de 112.000 validaciones de lunes a viernes, con picos de hasta 116.000. Antes de la nueva concesión, el sistema registraba alrededor de 60.000 transacciones diarias.

Espinosa vinculó ese crecimiento con la recuperación de la confianza de los usuarios. “El vecino empezó a confiar nuevamente en el sistema porque pasa en tiempo y forma, porque puede planificar su viaje y porque sabe exactamente cuándo llega el colectivo a la parada”, explicó.

cole colectivos neuquen (1)

Uno de los pilares del cambio fue la puesta en marcha de la aplicación COLE, que ya supera las 180.000 descargas y permite seguir en tiempo real el recorrido de las unidades. La flota cuenta con colectivos 0 km, accesibilidad, climatización, cámaras de seguridad y seguimiento satelital.

Además, más de 49.000 estudiantes viajan sin costo a través del boleto estudiantil gratuito. “El boleto estudiantil es una parte fundamental de este sistema, porque garantiza igualdad de oportunidades y acceso a la educación”, sostuvo Espinosa.

Más alcance y mejor infraestructura

La expansión del sistema también incluyó el servicio Cole al Río, que durante el verano conecta distintos barrios con los balnearios del río Limay, facilitando el acceso a los espacios públicos.

En paralelo, el Municipio avanza con la instalación de nuevas garitas modernas en paradas estratégicas, con iluminación solar y mejores condiciones de espera, una política que continuará ampliándose durante 2026.