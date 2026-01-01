Cole al Río en Neuquén: líneas, horarios y frecuencia del servicio a los balnearios

Desde este jueves se pone en marcha el servicio de transporte público que llegará hasta la costa del Limay para garantizar el acceso de los neuquinos a los lugares recreativos.

Con el inicio del año nuevo, la Municipalidad de Neuquén pone en marcha desde este jueves 1 de enero una nueva edición del servicio COLE al Río , una propuesta que refuerza el transporte público para garantizar el acceso a los balnearios desde todos los barrios durante la temporada de verano.

El intendente Mariano Gaido destacó que el sistema permitirá llegar a la costa del río Limay “en un entorno preparado, con guardavidas, seguridad y espacios ordenados para toda la familia”.

En la misma sintonía, el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, remarcó que el servicio alcanza a toda la ciudad y posibilita llegar a los balnearios con una sola recorrida o un único transbordo .

Gaido y Figueroa presentaron nuevas unidades de colectivos (33).jpg

Frecuencia y horarios del COLE

El Cole al Río contará con 64 unidades que serán destinadas a cubrir los recorridos hacia la costa neuquina, con una frecuencia promedio de 30 minutos. El servicio funcionará en un amplio horario, desde las 14 horas hasta la medianoche.

La Municipalidad dispuso seis líneas que extenderán su recorrido habitual para arribar directamente a los distintos balnearios:

Línea 1

Línea 3

Línea 11

Línea 17

Línea 24

Línea 26

Además, se mantendrán los servicios punto a punto desde las calles Mitre y Corrientes hacia el balneario Sandra Canale y desde la intersección de Chascomús y Crouzeilles hacia el balneario Valentina.

Las autoridades municipales confirmaron que el Cole al Río estará operativo durante toda la temporada del verano 2026 para garantizar el acceso igualitario a los espacios públicos de la ciudad.

ON - Rio calor (3) Omar Novoa

Guardavidas: operativo especial el 1° de enero

En paralelo al refuerzo del transporte, el servicio de guardavidas funcionará con una cobertura especial en el primer día del año, desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas, ante la alta concurrencia esperada. El operativo de seguridad contempla la presencia permanente de los socorritas en las zonas habilitadas y en sectores aledaños con gran afluencia.

Los balnearios habilitados en la ciudad de Neuquén para el verano son Valentina (zona del puente a Balsa Las Perlas), Sandra Canale (ex Gatica), Gustavo Fahler (ex Río Grande) y Albino Cotro. Además, desde el Sindicato de Guardavidas confirmaron que por la demanda sostenida de los últimos años, habrá una cobertura de guardavidas en los sectores aledaños como calle Linares al fondo, Isla 132, Isla Verde y Solalique.

Desde el municipio recomiendan respetar las áreas señalizadas y consultar al guardavidas más cercano ante cualquier duda, ya que el caudal y el fondo del río pueden variar de una temporada a otra.